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Mavi Marmara gemisi satıldı - Son Dakika

Mavi Marmara gemisi satıldı

29.11.2021 15:43
Mavi Marmara gemisi satıldı

Filistin'e insanı yardım götürülürken İsrail askerlerince 2010 yılında saldırıya uğrayan ve geçtiğimiz günlerde Anadolu 3. İcra Dairesi'nce satışa konulan Mavi Marmara gemisi, 4 milyon 853 bin liradan 2E Denizcilik Şirketi'ne satıldı.

Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nın Mezat Salonu'nda gerçekleşen ve 3 şirketin katıldığı ihale sonuçlandı. Anadolu 3. İcra Dairesi'nin 3 milyon 888 bin lira değer biçtiği eski adı 'Mavi Marmara' olan 'Anatolian' isimli yük gemisi, açık arttırma sonucunda 4 milyon 853 bin liraya 2E Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.'ye satıldı.

TÜRKİYE'YE GETİRME MASRAFI 320 BİN DOLAR

Anatolian isimli geminin halen Somali'nin başkenti Mogadişu şehrinde bulunduğu öğrenildi. İlanda geminin Türkiye'ye getirilme masrafının 320 bin 220 dolar olduğu da belirtilmişti.

NE OLMUŞTU

İnsani Yardım Vakfı'nın organize ettiği ve Filistin'e insanı yardım taşıyan 6 gemiye 31 Mayıs 2010'da İsrail Savunma Kuvvetleri saldırmıştı. 800 yolcusu bulunan gemiye yapılan saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken 60 kişi de ağır yaralanmıştı. İsrail olaydan yaklaşık 6 yıl sonra saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine 20 milyon dolar ödemişti. Mavi Marmaray daha sonra Anatolian ismini almış ve yük gemisi olarak faaliyet sürdürmeye devam etmişti. Mavi Deniz Taşımacılığı ve San. Tic. Ltd. Şti.'ye ait olan geminin kaydında ipotek, haciz ve iflas bulunuyordu. Anadolu 3. İcra Dairesi'nce geçtiğimiz günlerde yayınlanan açık artırma ilanında 93 metre boyunda, 15.80 metre enindeki 'Anatolian' isimli geminin 3 milyon 888 bin liraya satılacağı duyurulmuştu. Geminin Somali'nin Başkenti Mogadişu Limanı'nda bulunduğu belirtilen ilanda, sigorta değerinin ise 2 milyon dolar olduğu belirtilmişti. Geminin seyir, haberleşme ve diğer can emniyet koruma gibi ekipmanlarının faal halde olduğu belirtilen ilanda, geminin deniz haydutları tarafından saldırıya da uğradığı kaydedilmişti. İlanda "Gemide silahlı muhafızlar bulunmasına ve karşılık verilmesine rağmen saldırının hem füze hem de mermi atılmak suretiyle devam ettiği, en nihayetinde askeri muhafız gemilerinin yetişmesi ile saldırı sona ermiştir. Bu sebeple satışa konu gemide saldırıya dair izler mevcuttur. Geminin fiziksel kondisyonunun orta derece olduğu, yakıt ikmali, kumanya ikmali yapılması sertifikalarının yenilenmesi ve personel ile donatılması durumunda kendi imkanları ile seyir yapılabilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

Denizcilik, Marmara, İsrail, İcra, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Mavi Marmara gemisi satıldı - Son Dakika Ekonomi


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