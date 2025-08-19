Maydonoz Döner 27 Yeni Şube Açtı - Son Dakika
Maydonoz Döner 27 Yeni Şube Açtı

19.08.2025 16:56
TMSF yönetimindeki Maydonoz Döner, 400 şube hedefiyle büyümeye devam ediyor. Yeni şehirler hedefleniyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) mahkeme kararıyla kayyum olarak görevlendirildiği "Maydonoz Döner" şubat ayından itibaren kontrollü büyüme anlayışıyla hareket ederek 27 şube daha açtı.

TMSF'den yapılan açıklamada, Maydonoz Döner'in yılın ikinci yarısında 400 şubeye ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

Artan şube sayısının Maydonoz Döner'in ciro ve karlılık anlamında daha güçlü bir şirkete dönüşmesi anlamına geldiği belirtilen açıklamada, Türkiye'de halen 75 şehirde hizmet veren şirketin, gelecek dönemde hizmet vermediği illere de şube açacağı belirtildi.

Açıklamada, şirketin ilk adım olarak gelecek ay Niğde'de yeni şubesini açacağı kaydedilerek, "Maydonoz Döner böylece 76. şehirde de hizmet vermeye başlayacak. AR-GE çalışmalarını sürdüren Maydonoz Döner, yeni ürünü MayPide'yi geçtiğimiz ay duyurmuştu. Yüzde 100 yaprak dönerin kullanıldığı MayPide ile ürün gamını genişleten marka, bu sayede Türkiye'nin her noktasında daha fazla müşteriye ulaşmayı amaçlıyor." ifadelerine yer verildi.

5 ülkede faaliyet gösteriyor

Açıklamada, yeni ürünler ve yeni şubelerle TMSF yönetiminin en önem verdiği konulardan birinin de müşteri memnuniyeti olduğu belirtilerek, "Üretim fabrikalarında ve şubelerde gıda denetimlerini artıran TMSF, Maydonoz Döner müşterilerinin aynı kalitede hizmet almasını ve sorunsuz bir müşteri deneyimi yaşamasını amaçlıyor. Maydonoz Döner, bugün Türkiye dahil Almanya, Gürcistan, Azerbaycan ve Hollanda'daki yatırımlarıyla 5 ülkede faaliyet gösteriyor. Bu uluslararası yayılım, markanın global vizyonunu ve Türk mutfağını dünyaya taşıma misyonunu en güçlü şekilde ortaya koyuyor." ifadeleri kullanıldı.

TMSF açıklamasında yıl sonuna kadar kontrollü ve planlı büyüme stratejisiyle ilerleyecek Maydonoz Döner'in hem yurt içinde hem yurt dışında açılacak yeni şubelerle zincirini güçlendirmeye devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

