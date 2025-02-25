Kayyum atanan Maydonoz Döner\'den ilk açıklama

Ekonomi

Antalya merkezli 32 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ'nün finans ağı çökertildi.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik Maydonoz Döner zincirine operasyon düzenlenen il sayısı 32'ye çıkarken, gözaltına alınan sayısı da 372'ye yükseldi.

126 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyelere sevk edilen, savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliklerine çıkarılan şüphelilerden 4'ü kamu çalışanı 126 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 156'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 90'ı emniyet ve savcılıklardan serbest bırakıldı.

ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA

Maydonoz Döner'den operasyon sonrası yapılan ilk açıklamada, "TMSF'nin kayyım olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner, online internet siparişleri başta olmak üzere, tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir" denildi.

"İŞ AKIŞLARI SORUNSUZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Maydonoz Döner'den ticari faaliyetlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TMSF'nin kayyım olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner, online internet siparişleri başta olmak üzere, tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma süreci devam ederken, Maydonoz Döner'in de aralarında bulunduğu 22 şirkette, mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak görevlendirilmiştir. Yeni yönetim kurulumuz, 416 şubemizde ticari faaliyetlerin kesintiye uğramaması için gerekli adımları atmıştır, iş akışları sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Markamız online internet siparişleri başta olmak üzere tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir. Özellikle sosyal medyada ve basında yer alan doğrulanmamış haber ve dezenformasyonlara karşı TMSF'nin resmi açıklamalarının takip edilmesini rica ederiz."