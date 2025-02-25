Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama

Kayyum atanan Maydonoz Döner\'den ilk açıklama

FETÖ operasyonu sonrası kayyum atanan Maydonoz Döner, ticari faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti, Şirketten yapılan açıklamada, "TMSF'nin kayyım olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner, online internet siparişleri başta olmak üzere, tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir'' denildi.

25.02.2025 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya merkezli 32 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ'nün finans ağı çökertildi.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik Maydonoz Döner zincirine operasyon düzenlenen il sayısı 32'ye çıkarken, gözaltına alınan sayısı da 372'ye yükseldi.

126 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyelere sevk edilen, savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliklerine çıkarılan şüphelilerden 4'ü kamu çalışanı 126 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 156'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 90'ı emniyet ve savcılıklardan serbest bırakıldı.

ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA

Maydonoz Döner'den operasyon sonrası yapılan ilk açıklamada, "TMSF'nin kayyım olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner, online internet siparişleri başta olmak üzere, tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir" denildi.

"İŞ AKIŞLARI SORUNSUZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Maydonoz Döner'den ticari faaliyetlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TMSF'nin kayyım olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner, online internet siparişleri başta olmak üzere, tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma süreci devam ederken, Maydonoz Döner'in de aralarında bulunduğu 22 şirkette, mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak görevlendirilmiştir. Yeni yönetim kurulumuz, 416 şubemizde ticari faaliyetlerin kesintiye uğramaması için gerekli adımları atmıştır, iş akışları sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Markamız online internet siparişleri başta olmak üzere tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir. Özellikle sosyal medyada ve basında yer alan doğrulanmamış haber ve dezenformasyonlara karşı TMSF'nin resmi açıklamalarının takip edilmesini rica ederiz."

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, 3-sayfa, Ekonomi, Kayyum, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fatih şahan:
    3 günde iflas eder 5 1 Yanıtla
  • Önder null:
    ekepe döner yada fetoş döner 2 0 Yanıtla
  • özgür ertul:
    The GULEN MOVEMENT - innocent and downtrodden except for their late imam - is AN ISLAMIC MOVEMENT !.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:37 Kulisleri sarsan iddia: CHP’den AK Parti’ye vekil transferine hazır olun Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun
11:32 AK Parti MKYK’ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu
11:23 28 Şubat’ta ne olacak Simpsonlar’ın işaret ettiği “kıyamet“ tarihi geldi 28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği "kıyamet" tarihi geldi
11:03 Kayyum atanan Maydonoz Döner’den ilk açıklama Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama
08:29 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Lemina’nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina'nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti
16:00 Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı
15:41 Sergen Yalçın’dan dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz Sergen Yalçın'dan dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz
15:38 Özdağ’ın İddianamesi Antalya’ya Gönderildi Özdağ'ın İddianamesi Antalya'ya Gönderildi
15:38 Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye
15:27 İkinci Timur Cihantimur vakası Yine aynı yerde ölüm, sürücü kaçtı İkinci Timur Cihantimur vakası! Yine aynı yerde ölüm, sürücü kaçtı
15:23 Aile üyelerinin engelli çocukları için yaptığı hareket mest etti Aile üyelerinin engelli çocukları için yaptığı hareket mest etti
15:17 Trump’tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri
15:03 ’Sahte diploma’ soruşturması: Ekrem İmamoğlu 5 Mart’ta ifade verecek 'Sahte diploma' soruşturması: Ekrem İmamoğlu 5 Mart'ta ifade verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 11:54:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.