Mayıs Enflasyonu: Emeklilere Zam Oranı Belli Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Mayıs Enflasyonu: Emeklilere Zam Oranı Belli Oldu

03.06.2025 12:17
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TÜİK, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %15,09, memur ve emekli memurlara ise %14 zam verecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 5 aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,09, memur ve memur emeklileri ise yüzde 14 zam almaya hak kazandı.

TÜİK, milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammını doğrudan etkileyen mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,53, yıllık bazda ise yüzde 35.41 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirleyen 5 aylık enflasyon verileri de netleşmiş oldu.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,09 zam almaya hak kazandı

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre ocak ayında yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3 olarak açıklanan enflasyonun mayıs ayında ise yüzde 1,53 olarak açıklanmasıyla SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı şimdiden yüzde 15,09'a ulaştı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 6 aylık zam oranı da kesinleşmiş olacak.

En düşük emekli ücretlerine bakıldığında kök aylıkları 14 bin 469 liranın altında olan emekli sayısının 3,6 milyon olduğu tahmin ediliyor. Eğer temmuz ayında emekli aylıklarına yapılacak zam kök aylıklara yapılırsa ve en düşük aylıklar yani 14 bin 469 lira olan aylıklar resmi enflasyon kadar artmazsa milyonlarca emekli sıfır zam veya resmi enflasyondan bile düşük oranda zam alacak.

Memur ve memur emeklisine yüzde 14 zam

Toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alan memur ve memur emeklileri ise, yılın ilk 6 aylık enflasyonunun yüksek çıkması halinde aldıkları zam ile enflasyondan doğan farkı da alacak. Ayrıca yine toplu sözleşmeden doğan ikinci 6 ay için yüzde 5'lik zam eklenecek. Mayıs sonu itibarıyla memur ve memur emeklisinin ikinci 6 ay için alacağı rakam en az yüzde 14 olarak netleşmiş durumda. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı da yine haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netlik kazanacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Ssk, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mayıs Enflasyonu: Emeklilere Zam Oranı Belli Oldu - Son Dakika

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