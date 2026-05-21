Mayıs Güven Endeksleri: Perakende Artarken İnşaat Düşüşte

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, mayıs ayında güven endeksi perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 artarken, inşaat sektöründe ise yüzde 1,7 azaldı.

TÜİK, mayıs ayına ilişkin, "Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri"ni açıkladı.

Verilere gör, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,6 oranında azalarak 109 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 oranında artarak 112,5 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,7 oranında azalarak 82,1 değerini aldı.