Mayıs\'ta Güven Endeksleri: Hizmet ve İnşaat Düştü

TÜİK, Mayıs 2026 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre; güven endeksi bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 0,6 oranında azalarak 109 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 oranında artarak 112,5 olurken, inşaat sektöründe yüzde 1,7 oranında azalarak 82,1 değerini aldı.