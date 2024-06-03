Mayısta Tüketici Fiyatlarına Göre En Fazla Artan ve Azalan Ürünler - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mayısta Tüketici Fiyatlarına Göre En Fazla Artan ve Azalan Ürünler

Mayısta Tüketici Fiyatlarına Göre En Fazla Artan ve Azalan Ürünler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayısta tüketici fiyatları bazında en fazla fiyat artışı kakaoda (kakaolu ürünler hariç) yüzde 15,51 olarak gerçekleşti. En fazla fiyat düşüşü ise sebzede (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) yüzde 12,14 olarak kaydedildi. Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında erkek giyim, kadın giyim, şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri, kahve ve okul öncesi eğitim ve ilköğretim yer aldı. En fazla fiyat düşüşü ise kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, likid hidrokarbonlar gibi ürünlerde görüldü.

03.06.2024 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüketici fiyatları bazında mayısta en fazla fiyat artışı yüzde 15,51 ile kakaoda (kakaolu ürünler hariç), en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 12,14 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ile ilgili ürünlerde görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay kakaodaki (kakaolu ürünler hariç) fiyat artışını yüzde 12,03 ile erkek giyim, yüzde 9,39 ile kadın giyim izledi.

Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 9,27 ile şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri, yüzde 8,82 ile kahve ve yüzde 8,03 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 12,14 ile sebzede (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) gerçekleşti. Bunu, yüzde 9,3 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, 5,99 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 3,11 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 1,45 ile likid hidrokarbonlar takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, mayısta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Kakao (kakaolu ürünler hariç)15,51
Erkek giyim12,03
Kadın giyim9,39
Şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri9,27
Kahve8,82
Okul öncesi eğitim ve ilköğretim8,03
Oteller, pansiyonlar ve diğerleri7,26
Taze meyveler6,98
Ekmek5,43
Sigaralar4,87
Mayısta fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç)-12,14
Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı-9,30
Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler-5,99
Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları-3,11
Likid hidrokarbonlar-1,45
Kümes hayvanları eti-1,23
Mücevheratlar, saat ve kol saatleri-0,95
Peynir1,08
Patates ve bazı yumru bitkiler1,47
Makarna çeşitleri1,66

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mayısta Tüketici Fiyatlarına Göre En Fazla Artan ve Azalan Ürünler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
09:52 Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu! Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler
10:55 A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD’yi 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'yi 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü
10:52 Bir sigara grubuna daha zam En ucuzu 61 TL, en pahalısı 70 TL oldu Bir sigara grubuna daha zam! En ucuzu 61 TL, en pahalısı 70 TL oldu
09:58 Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi! Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı
09:43 Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu Hilmi Cem, Survivor’a veda etti Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu! Hilmi Cem, Survivor'a veda etti
09:36 Tekirdağ’da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı Tekirdağ'da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
09:29 İstanbul’da zam şampiyonu köprüler oldu İstanbul'da zam şampiyonu köprüler oldu
09:13 Japonya’da deprem: 5 bina çöktü Japonya'da deprem: 5 bina çöktü
08:51 Seren Serengil sokak hayvanlarıyla ilgili Bahçeli’ye seslendi: Milliyetçiliğin omurgasını bozmamak için karşı çıkmalı Seren Serengil sokak hayvanlarıyla ilgili Bahçeli'ye seslendi: Milliyetçiliğin omurgasını bozmamak için karşı çıkmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 11:10:04. #1.11#
SON DAKİKA: Mayısta Tüketici Fiyatlarına Göre En Fazla Artan ve Azalan Ürünler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement