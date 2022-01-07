Mazars Denge ve iLab Ventures iş birliğine gitti

Mazars Denge, teknoloji ve dijitalleşmeyle beraber makine öğrenimine olan ilginin arttığı bu dönemde iLab'in Endeksa Teknoloji AŞ ve GDTYS Gayrimenkul Yazılım Teknoloji AŞ şirketlerine finansal ve vergisel özel inceleme çalışmaları verdiğini duyurdu.

Pandemiyle beraber şirketlerin teknolojiye olan ihtiyaçları arttı, bu doğrultuda şirketler dijitaleşmeye ağırlık vererek veri analizine ve makine öğrenmesine yöneldi. Makine öğrenmesi, hem şirketler hem de bireysel kullanıcılar için iş yapış şekillerini hızlandırıyor ve süreçleri otomatikleştirirken veri analizi şirketlere içgörü sağlayarak yol haritası çıkarmalarında destek veriyor.

BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR PROJE

Türkiye pazarında büyümekte olan dijital girişimlere erken aşama yatırımlar yapan bir internet şirketleri grubu olan iLab'in yatırım sonrası sürecinde finansalların değerlendirilmesini sağlayan proje yöneticilerinden Mazars Denge Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ortağı Gökçen Müftüoğlu Çapa süreci şu sözlerle aktardı:

"Pandemiyle beraber sadece günlük yaşantımız değil, iş hayatımızın da temelini internet ve teknolojik altyapılar oluşturmaya başladı. Projenin dahil olduğu piyasa, teknoloji ve dijital dönüşümle birlikte atağa geçti. Piyasa ve piyasadaki firmalar bu taleplere yeterli arzı sağlayabilmek adına büyümeye ve gerekli yatırımları yapmaya yöneldi. Bu sebeple bu projede olmaktan memnuniyet duyuyoruz, finansal özel incelemenin ve analizin yanı sıra hali hazırda yatırım almış bir şirketin finansal raporlama, muhasebe sistemi ve alım-satım süreçleri konusunda gelişmesine yardımcı olduk, bizim için çok değerli bir projeydi."

"VERGİSEL FIRSATLAR RİSKLER İLE DEĞERLENDİRİLMELİ"

Projenin vergisel özel inceleme alanını yürüten yöneticisi Mazars Denge Transfer Fiyatlandırması ve Vergisel Özel İnceleme Hizmetleri Ortağı Gökçe Gücüyener projeyi şu şekilde değerlendirdi:

"Ülkemizde teknoloji bazlı şirketlerin yatırım süreçlerinde alıcı ve satıcı taraf için vergisel durum tespit çalışması oldukça önemlidir. Bu süreci sadece vergisel risklerin belirlenmesi olarak düşünmemek gerekir. Özellikle alıcı taraf için cazip olabilecek vergisel fırsatların da riskler ile değerlendirilmesi bu süreçte oldukça fark yaratmaktadır. Bu sürecin bir parçası olduğumuz için mutluyuz."