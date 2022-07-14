Önemli tarım merkezlerinden biri olan Mardin'in Mazıdağı ilçesinde biçerdöverler buğday hasadına devam ediyor. Mazıdağı ilçesine bağlı Bahçecik köyünde bir yıllık emeklerini toplamaya başlayan çiftçi, buğday veriminden memnun olmadıklarını söyledi. Mazıdağı ilçesine bağlı Bahçecik köyünde genç çiftçi Ahmet Öztemel, buğday hasadı bu yıl bekledikleri verimi almadığını belirtti. Öztemel, "Geçen yıl aldığımız verim dönüm başına 800 kilo kalırken bu yıl ise 400 - 500 kilo taş çatlasın 550 kilo verim aldık" dedi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Mazıdağı'nda buğday hasadına devam eden çiftçi verimden şikayetçi - Son Dakika

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