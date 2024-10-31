MBBF 2024 İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

MBBF 2024 İstanbul'da Başladı

5.5G ve yapay zeka temasıyla düzenlenen forum, sektör liderlerini bir araya getirdi.

31.10.2024 09:46
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Huawei Türkiye ve yerel operatörlerin ortak katkılarıyla düzenlenen Global Mobil Geniş Bant Forumu 2024 (MBBF 2024), "5.5G Mobil Yapay Zeka Çağına Liderlik Ediyor" temasıyla İstanbul'da kapılarını açtı.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı GSMA ve GTI işbirliğiyle düzenlenen MBBF 2024, 5.5G ve mobil yapay zekanın gücünü bir araya getirerek sektör liderlerini aynı çatı altında topladı.

Mobil yapay zeka çağının sunduğu fırsatlar ve sektörün dönüşümünün değerlendirildiği organizasyon kapsamında, Türkiye'deki mobil operatörler 5.5G alanındaki uygulama deneyimlerini paylaşırken hem endüstrilere hem de bireylere yönelik yapay zeka destekli çözümlerini sergiliyor.

Huawei Türkiye ve yerel operatörlerin ortak katkılarıyla düzenlenen etkinlik, 5.5G ve yapay zeka teknolojilerini harmanlayarak birçok endüstrinin geleceğine yön vermeyi hedefliyor.

Forum süresince sergilenen yapay zeka destekli çözümler arasında, akıllı gözlükler, akıllı araç kokpitleri, dijital insan etkileşimleri ve gerçek zamanlı çeviri gibi pek çok yenilikçi uygulama bulunuyor. Forum kapsamında, kapalı alanlar ve dış mekanlardaki 5.5G kapsamasına yönelik çok boyutlu yenilikler de katılımcılarla paylaşıldı.

Düzenlenen forumda konuşan Huawei Dönüşümlü Üst Yöneticisi (CEO) Ken Hu, 5.5G'nin sunduğu potansiyel ile yapay zekanın günlük yaşama her geçen gün daha fazla entegre olduğunu belirtti.

Hu, mobil ağların yapay zekayı herkes için erişilebilir kılma sürecindeki önemine değinerek, "Gelecekte yapay zeka her şeyi değiştirecek. Herkes, her an ve her yerde bu teknolojiyi kullanabilecek. Tıpkı telefon ve internet hizmetlerini yaygınlaştırdığımız gibi, mobil ağlar ve cihazlar da bu dönüşümde önemli bir rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı, ICT Satış ve Hizmet Birimi Başkanı Li Peng de yapay zeka destekli mobil dönemin endüstriler için sunduğu yeni büyüme olanaklarını vurgulayan bir sunum gerçekleştirirken

Peng, "Mobil yapay zeka çağı artık başladı. Yeni etkileşim biçimleri, akıllı hizmetler ve trafik modellerinde yapısal değişiklikler yaşanacak. Bu durum, mobil sektör için büyük fırsatlar sunacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi MBBF 2024 İstanbul'da Başladı - Son Dakika

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