Mecidiye Kooperatifi'nin güneş enerjisi projesi GMKA destekli devreye alındı - Son Dakika
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Mecidiye Kooperatifi'nin güneş enerjisi projesi GMKA destekli devreye alındı

Mecidiye Kooperatifi\'nin güneş enerjisi projesi GMKA destekli devreye alındı
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GMKA'nın Yeşil Gelecek Programı kapsamında, Bigadiç'teki Mecidiye Köyü Kooperatifi'nin hibrit güneş enerjisi sistemi kurularak elektrik üretimine başlandı. Toplam bütçesi 2 milyon 221 bin TL olan proje ile enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve 244 kişiye fayda sağlanması hedefleniyor.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından uygulanan Yeşil Gelecek Programı kapsamında, Bigadiç'te faaliyet gösteren S.S. Mecidiye Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin "Mecidiye Köyü Kooperatifi Yeşil Güneş Enerjisi" projesi hayata geçirildi. Proje ile kooperatifin enerji maliyetlerinin azaltılması ve üretim faaliyetlerinde yenilenebilir enerji kullanımının artırılması amaçlanıyor.

Dünya Bankası finansmanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen) kapsamında yürütülen Yeşil Dönüşüm Destek Programı ile kooperatiflerin ve üretici birliklerinin yeşil dönüşüm süreçlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen projenin toplam bütçesi 2 milyon 221 bin TL olurken, yaklaşık 1 milyon 999 bin TL'si GMKA tarafından karşılandı.

Kooperatif güneşten enerji üretiyor

Proje kapsamında kooperatif bünyesinde hibrit güneş enerjisi sistemi kurularak gerekli makine ve ekipmanların montajı tamamlandı ve elektrik üretimine başlandı. Üretilen enerjinin kooperatifin elektrik tüketiminde kullanılması ve mahsuplaşma yoluyla enerji giderlerinin azaltılmasıyla işletmenin mali sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı alanında faaliyet gösteren kooperatif için enerji giderleri üretim maliyetleri içerisinde önemli bir yer tutuyor. Hayata geçirilen güneş enerjisi yatırımıyla kooperatifin dışarıdan temin ettiği elektriğe olan bağımlılığının azaltılması, enerji maliyetlerindeki dalgalanmalara karşı daha dayanıklı bir üretim yapısının oluşturulması ve elde edilen tasarrufun kooperatif faaliyetlerine yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Proje, Yerel istihdam açısından katkı sağlayacak

Yenilenebilir enerji kullanımını artıran proje aynı zamanda kooperatifin karbon ayak izinin azaltılmasına ve daha çevreci bir üretim modeline geçişine katkı sunuyor. Proje ile güneş enerjisinin üretim süreçlerine entegre edilmesi sayesinde fosil yakıtlara dayalı enerji tüketiminin azaltılması ve sera gazı emisyonlarının düşürülmesi hedefleniyor. Projenin 244 kişiye doğrudan fayda sağlaması öngörülürken, güneş enerjisi sisteminin kontrol, bakım ve takip süreçlerinde görev almak üzere bir kadın personelin istihdam edilmesi de proje kapsamında yer alıyor. Böylece proje, yeşil dönüşümün yanı sıra sosyal kapsayıcılık ve yerel istihdam açısından da katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Enerji, Güneş, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mecidiye Kooperatifi'nin güneş enerjisi projesi GMKA destekli devreye alındı - Son Dakika

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