Meclisten geçti! 1 yıl içinde hiç sinyal alınmayan cep telefonları pasife alınacak

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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde dikkat çeken bir detay yer aldı.

7 YILDAN 1 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Yeni yasa ile birlikte elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınma süresi, 7 yıldan 1 yıla düşürüldü.

1 YIL SONRA IMEI'LER PASİFE ALINACAK

Son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI'leri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından pasife alınacak. Uygulamada, maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan önceki bir yıllık süre dikkate alınacak.

BAŞVURU YAPILMASI GEREKECEK

Bu suretle elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılan cihazlar, son kullanıcılarına ait bir hatla kullanıldığında, bu cihazların elektronik kimlik bilgileri başka bir işleme gerek kalmaksızın tekrar kayıtlı hale getirilecek. Elektronik kimlik bilgileri bu suretle tekrar kayıtlı hale getirilemeyen cihazlar için BTK'nin düzenlemeleri kapsamında başvuru yapılması gerekecek.