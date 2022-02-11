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MediaMarkt İzmit'te yeni mağaza açtı - Son Dakika

MediaMarkt İzmit'te yeni mağaza açtı

11.02.2022 12:01
MediaMarkt İzmit'te yeni mağaza açtı

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, bin 500 metrekarelik yeni mağazasını İzmit'te açtı.

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, bin 500 metrekarelik yeni mağazasını İzmit'te açtı. Açılışa özel fırsatlar sunan mağazaya, teknolojiseverler yoğun ilgi gösterdi.

Avrupa'nın en büyük elektronik perakendecilerinden biri olan MediaMarkt, Türkiye'de büyümeye devam ediyor. Bugün 3 bin çalışanı ve 200 bin metrekarenin üzerinde satış alanıyla Türkiye'nin en geniş mağaza ağlarından birine sahip olan elektronik perakendecisi, 2022 yılında da mağaza açılışlarını sürdürüyor. İzmit'te yer alan 41 Burda AVM'de bin 500 metrekarelik mağaza açan şirket, yaklaşık 25 kişilik bir istihdam da sağlayacak.

Verilen bilgiye göre, İzmit'te 2 mağazası bulunan elektronik perakendecisi, on binlerce ürünün yer aldığı 41 Burda AVM'deki yeni mağazasında açılışa özel kampanyasını gerçekleştirdi. İzmitli teknolojiseverler, fırsatlarla dolu açılışa yoğun ilgi gösterdi.

Mağaza açılışında değerlendirmede bulunan MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar, "Açtığımız her yeni mağaza ile tüketicilerin tercihlerine yönelik en iyi hizmeti vermek için çalışıyor, cazip fiyatlarımızla tüketicinin bütçesine katkı sağlıyor ve istihdam oluşturuyoruz. Yeni mağazamızda da İzmitli teknolojiseverlerle buluştuğumuz için çok mutluyuz. Müşterilerimizi merkeze alan, hem satış öncesi hem de sonrasında en iyi deneyimi sunmayı hedefleyen vizyonumuzla, teknolojiyi daha ulaşılabilir kılıp yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Müşterilerimiz bizim için çok önemli" diye konuştu.

Acar, şöyle devam etti: "Teknolojiseverlerin, Türkiye'nin her köşesindeki mağazalarımızda binlerce ürünü fiyat, marka veya model fark etmeksizin yakından inceleme, deneyimleme ve ürünle ilgili bir uzmanla konuşma fırsatı bulmasını sağlıyor ve bu doğrultuda mevcut mağazalarımızı yenilerken her geçen gün mağaza ağımızı da genişletmeye devam ediyoruz." - KOCAELİ

MediaMarkt İzmit'te yeni mağaza açtı
MediaMarkt İzmit'te yeni mağaza açtı

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İstihdam, Türkiye, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MediaMarkt İzmit'te yeni mağaza açtı - Son Dakika Ekonomi


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