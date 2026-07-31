MediaMarkt Sivas'ta Yeni Mağaza Açıyor - Son Dakika
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MediaMarkt Sivas'ta Yeni Mağaza Açıyor

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MediaMarkt, Sivas İva Park AVM'de yeni mağazasını açarak istihdama katkı sağlayacak.

MediaMarkt Türkiye, yeni mağazasını Sivas'taki İva Park AVM'de teknolojiseverlerle buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1684 metrekare satış alanına sahip olacak mağaza, geniş ürün yelpazesi ve deneyim odaklı mağazacılık yaklaşımıyla farklı ihtiyaç ve beklentilere sahip teknolojiseverleri ağırlayacak.

Yeni mağaza yatırımıyla MediaMarkt Türkiye, Sivas'ta istihdama da katkı sağlayacak. Sektörde kadın istihdamını artırmayı hedefleyen şirket, Sivas mağazasında 14'ü kadın olmak üzere 27 kişilik bir ekip istihdam edecek.

MediaMarkt Türkiye'nin yeni mağazası, Sivas'ın alışveriş ve yaşam merkezi olan bir lokasyonda teknolojiseverlerle buluşacak.

Şirketin Sivas'ta açacağı yeni mağaza, akıllı telefonlardan beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden oyun ekipmanlarına kadar geniş bir teknoloji ekosistemini tüketicilerle buluşturacak.

Açılış kapsamında ziyaretçileri hem özel bir kampanya hem de yeni nesil teknoloji deneyimleri ve sürpriz gösteriler bekleyecek. MediaMarkt Türkiye mağaza açılışına özel olarak seçili ürünlerde geçerli bir kampanya da düzenleyecek.

Kampanya kapsamında 31 Temmuz-3 Ağustos döneminde, LG 75NANO90A6B.APDZ SS7 LED TV 44 bin 958 lira, Samsung Galaxy A07 128GB Akıllı Telefon 7 bin 58 lira, Asus VG259QMR5A Gaming Monitör 8 bin 958 lira, KOENIC KDW 6025 E FS IN Bulaşık Makinesi 13 bin 958 lira, Philips AMF870/15 Hava Temizleyici 22 bin 958 lira, PEAQ 32D7000 32 inç PTV TV 4 bin 958 lira, ISY IAP-0017 Magsafe Taşınabilir Şarj Cihazı 1358 lira ve KOENIC KTM 221826 B TR Çay Makinesi 1258 liradan satışa sunulacak.

Kaynak: AA

Mediamarkt, Teknoloji, Ekonomi, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MediaMarkt Sivas'ta Yeni Mağaza Açıyor - Son Dakika

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