MediaMarkt Startup Challenge Finalistleri Belli Oldu

Ekonomi

MediaMarkt'ın girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla düzenlediği "MediaMarkt Startup Challenge" yarışmasında finale kalan 10 girişimci belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden başvuru alan yarışmada girişimciler, "Perakende Satış Teknolojileri", "Satış Sonrası Teknolojiler", "Kurumsal Dijitalleşme ile Çalışan Deneyimini Güçlendirme" ve "Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etki Çözümleri" alanlarında sundukları yenilikçi projeleriyle değerlendirildi.

MediaMarkt Startup Challenge'ın kazananları, 15 Ocak'ta düzenlenecek "Challenge Day" etkinliğinde belli olacak.

Finale kalan 10 girişim

Yarışmada, finale kalan adaylardan e-ticaret ve yapay zeka alanında güçlü bir birikime sahip "Crait AI", belirli sektörlere ve markalara özel olarak tasarlanan yapay zeka modellerini kullanarak saniyeler içinde yüksek etkileşimli e-ticaret ve pazarlama görselleri oluşturan bir çözüm geliştirdi. Bu çözüm, tıklama oranlarında yüzde 20'lik bir artış sağlıyor.

"Mol-e" ise e-atık sınıflandırmasını otomatikleştirerek, karbon ayak izlerini hesaplayarak ve atık satışları için bir pazar sunarak, elektronik atıkları çevresel ve finansal fırsatlara dönüştürüyor. Çözümleri, işletmelerin ve bireylerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmanın yanı sıra maliyetleri düşürüp döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyor.

Bireylere yönelik emisyon takibi ve puanlaması için Fitbit'i geliştiren "Carbon Centrum", CarbonID aracılığıyla otomatik ve gerçek zamanlı karbon ayak izini ölçümlemeye yardımcı oluyor.

"Corpowid" de epilepsi, disleksi, görme bozuklukları ve bilişsel zorluklar yaşayan bireyler için internet sitesi erişilebilirliğini geliştirmek üzere tasarlanan bir dijital erişilebilirlik "widget"ı sunuyor.

Markalara yenilikçi bilgiler sunmak için yapay zekayı ve 90 binden fazla üye topluluğunu kullanan "Adgager", teknoloji odaklı bir pazar araştırma platformu olarak hizmet veriyor.

"Ax System" ise intralojistik bağlamında forklift trafik akışını optimize etmek ve işyeri güvenliğini artırmak için yapay zeka teknolojisini kullanan gelişmiş bir yazılım ve donanım çözümü olarak öne çıkıyor.

12 ülkede 3 binden fazla tesis ve 1 gigavat+ yenilenebilir enerji sahasında enerji ve varlık operasyonlarını uçtan uca birleştiren "WorkyBe", en uygun yeşil enerji kaynağına erişim için enerji ve operasyonel yönetim yapısını sağlayan, yıllık 198 bin ton karbon ayak izini azaltan bir "SaaS" platformu sunuyor.

"Starkdata" da işletmeler genelinde veriye dayalı karar alma sürecini güçlendirmeye odaklanan bir yapay zeka ve makine öğrenimi girişimi olarak dikkati çekiyor. SaaS platformu, müşteri yaşam döngüsü boyunca gerçek birçok kanallı analitik deneyimi sağlarken, müşteri başarı hedeflerini ve sonuçlarını operasyonel verimlilik, ekip performansı ve riskle ilişkilendiriyor.

"TheClico", müşteri geri bildirimlerini yalnızca bir dakikada derleyen, bir personelin bir haftada okuyup analiz edebileceğinden yüzde 65 daha hızlı ve yüzde 86 daha ucuz müşteri içgörü analizi hizmeti veriyor.

Kişiselleştirilmiş mekan iç tasarımı hizmeti sunan "Homster"da müşteriler, sadece oda düzenini çizerek, kapı ve pencereleri yerleştirerek, duvar renklerini ve döşemeyi seçerek saniyeler içinde kendi evlerinin bir kopyasına sahip olabiliyor.