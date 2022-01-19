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'Karne' hediyeleri için teknolojik alternatifler - Son Dakika

'Karne' hediyeleri için teknolojik alternatifler

19.01.2022 11:16
'Karne' hediyeleri için teknolojik alternatifler

Okulların tatil olmasına çok az bir süre kalmışken çocuklarına henüz hangi hediyeyi alacağına karar veremeyen ebeveynlere teknoloji alanında çok farklı kategorilerden hediye alternatifleri sunuluyor.

Okulların tatil olmasına çok az bir süre kalmışken çocuklarına henüz hangi hediyeyi alacağına karar veremeyen ebeveynlere teknoloji alanında çok farklı kategorilerden hediye alternatifleri sunuluyor. Bu ürünler arasında tabletler, kulaklıklar, dizüstü bilgisayarlar veya oyun konsolları dikkat çekiyor.

21 Ocak Cuma günü okullarda 'tatil zilinin' çalacak olmasının ardından milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiline girecek. Yoğun bir öğrenim döneminin ardından dinlenme fırsatı bulacak öğrencileri ise şimdiden karne hediyesi heyecanı sardı. Bu konuda birçok hediye alternatifi bulunurken MediaMarkt Türkiye, ebeveynlere hem çocukların gelişiminde faydalı olacak veya onları sevindirecek hem de dijital çağdan kopmamalarını sağlayacak bir sürü hediye seçeneği sundu.

Tabletler ve dizüstü bilgisayarlar

Tabletler ve dizüstü bilgisayarlar, çocuklarının ihtiyacını karşılamak isteyen ebeveynler için ideal bir hediye fırsatı olarak dikkat çekiyor. Çocukların tatilde faydalanacağı vaktin yanı sıra okullar açılınca da tabletlerin aktif bir şekilde kullanılacak olması, ebeveynlerin öncelikli olarak bu ürünlere yönelmesine neden oluyor.

Çocukların en çok istediği hediyelerin başında oyun konsolları geliyor

Yüzlerce oyun seçeneği sunan oyun konsolları, her yaştan ve zevkten insana hitap edebilen bir hediye alternatifi. Akıllı telefonlar, çocukların da en çok talep ettiği ürünler arasında yer alıyor./ Yüzlerce oyun seçeneği sunan oyun konsolları, her yaştan ve zevkten insana hitap edebilen bir hediye alternatifi. MediaMarkt Türkiye'nin açıklamasına göre akıllı telefonlar da çocukların en çok talep ettiği ürünler arasında yer alıyor.

Kulaklık, akıllı saat veya bileklikler gibi ürünler bu kategoride başı çekerken telefon veya oyun konsollarına alınacak aksesuarlar da çocukları mutlu edecek. Şirket açıklamasında bu ürünlerin yanı sıra daha ufak veya sade hediye almak isteyenler, MediaMarkt mağazalarında veya mediamarkt.com.tr'ye davet edildi.

Müzik dinlemeyi seven veya yeni bir kulaklığa ihtiyacı olan çocuklara kulaklık kategorisinden ürün hediye edilebilir. Bu noktada kablolu, kulakiçi, kulaküstü, bluetooth veya spor kulaklığı seçeneklerinden, kullanım alanına uygun ürün tercih edilmeli. - İSTANBUL

'Karne' hediyeleri için teknolojik alternatifler
'Karne' hediyeleri için teknolojik alternatifler

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Cep Telefonu, Türkiye, oyunlar, Tablet, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Karne' hediyeleri için teknolojik alternatifler - Son Dakika Ekonomi


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