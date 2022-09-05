Boy kısalığı ve gelişme geriliği testi Medical Point Gaziantep'te - Son Dakika
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Boy kısalığı ve gelişme geriliği testi Medical Point Gaziantep'te

05.09.2022 19:38
Boy kısalığı ve gelişme geriliği testi Medical Point Gaziantep'te

Medical Point Gaziantep Hastanesi Biyokimya Uzmanı Doç. Dr. Ataman Gönel, "Growth" hormon olarak da bilinen, büyüme hormonu eksikliğinin 4 bin canlı doğumda bir görülen önemli bir boy kısalığı sebebi olduğunu belirterek, gerekli testi Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde yapılabildiğini aktardı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Biyokimya Uzmanı Doç. Dr. Ataman Gönel, "Growth" hormon olarak da bilinen, büyüme hormonu eksikliğinin 4 bin canlı doğumda bir görülen önemli bir boy kısalığı sebebi olduğunu belirterek, gerekli testi Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde yapılabildiğini aktardı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden yapılan açıklamada Gönel, hastalık ve tespitine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Doç. Dr. Gönel, büyüme hormonu eksikliğinin, tek başına olabildiği gibi başka hormon eksiklikleri ile de olabildiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarda boy kısalığı zamanında tespit edilirse, tedavi edilebilir ve genetik kodlarındaki hedef boya ulaşabilir. Peki, kan testleri ile boy kısalığına neden olan hormonal faktörleri tespit edebilir miyiz? Kandan büyüme hormonu ölçümü yapılabilir, fakat kan düzeyi gün içinde değişkenlik gösterdiği için daha güvenilir testler gerekebilir. IGF-1 ve IGF BP-3 testleri büyüme hormonu salınımını doğru şekilde yansıtabilmektedir. Bu testler rutin olarak hastanemizin Çocuk Endokrinolojisi Kliniği'nde muayene olan çocuklara yapılabilmektedir. Çocuğunuzda boy kısalığından şüpheleniyorsanız, Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde bu testi aynı gün yaptırabilir, çocuk endokrin uzmanımızdan akademik düzeyde destek alabilirsiniz."

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Kaynak: AA

Gaziantep, Çocuk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Boy kısalığı ve gelişme geriliği testi Medical Point Gaziantep'te - Son Dakika

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