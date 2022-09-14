Hamilelikte magnezyum eksikliği çocuğun gelişimini etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hamilelikte magnezyum eksikliği çocuğun gelişimini etkiliyor

14.09.2022 10:44
Hamilelikte magnezyum eksikliği çocuğun gelişimini etkiliyor

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Zeynep Yılmaz, "Anne karnındaki bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlayabilmesinde magnezyumun rolü büyüktür.

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Zeynep Yılmaz, "Anne karnındaki bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlayabilmesinde magnezyumun rolü büyüktür." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, magnezyum ilerleyen çocukluk ve erişkinlikte hastalıkların prezentasyonu ile ilişkili fetal programlamayı etkilediğini belirtti.

Yılmaz, magnezyumun vücudun işleyişinde önemli bir rolünün olduğunu, enzimatik tepkimeler, protein sentezi, kas ve sinir aktivitesi, kemik yapılanması ve bağışıklık üzerinde faydasının bulunduğunu açıkladı.

Gebelikte magnezyum düzeyinin bebeğin gelişimi ve doğum sonrası büyümesinde önemli olduğunu kaydeden Yılmaz, hamilelikte magnezyum kullanımıyla ilgili bilgiler verdi.

Yılmaz, "Gebelikte magnezyum takviyesi rutinde gerekmez ancak gebeliğin ilerleyen haftalarında kas krampları, güçsüzlük, halsizlik, kasılmalarda artış olur. Özellikle baldırlarda gece uykudan uyandıracak kadar şiddetli kramplar görülür. Yine magnezyum eksikliğinde iştahsızlık, bulantı, kusma, ajitasyon, anksiyete, uyku bozukluğu, kalp ritim bozuklukları, düşük tansiyon görülen bulgular arasında yer alır." ifadelerini kullandı.

"Günlük magnezyum ihtiyacı kadın ve erkeklerde yaşa göre değişiyor"

Günlük magnezyum ihtiyacı kadın ve erkeklerde yaşa göre değiştiğini belirten Yılmaz, gebelikte ve emzirmede ihtiyaçlarda ek olarak yüzde 10 daha artış gerektiğini açıkladı.

Yılmaz, "Gebelikte günlük olarak önerilen takviye dozu 350-400 mg iken, emzirmede 310-360 mg'dır. Emzirmeyen ve gebe olmayan kadınlardaki doz ise günlük 300-310 mg'dır. Magnezyum gebelikte tek başına bebeğe kilo aldırmaz ancak anne için koruyucu etkileri sayesinde bebeğin dolaylı olarak gelişimine de katkıda bulunur." değerlendirmesinde bulundu.

Kasılma ve kramp için genelde 30 hafta sonrasında kullanılsa da daha erken başlangıçlı olarak 16 haftada kullanılabileceğini aktaran Yılmaz, magnezyum değeri yüksek gıdaları da şöyle sıraladı:

"Çoğu besinde magnezyum bulunmakla birlikte yoğun olarak kuru fasulye, nohut, mercimek ve bezelye gibi baklagiller, balık ve deniz ürünleri, yer fıstığı, badem, kaju gibi kabuklu kuru yemişler, kakao ve muzda yoğun olarak bulunmaktadır. Bu gebelikte anne için, başta kasılma kramplar için magnezyum büyük fayda sağlar, bulantı, iştahsızlık, uykusuzluğa iyi gelir, gebelik zehirlenmesinden koruyucu etkileri mevcuttur, kalp, kemik, diş sağlığı açısından önemlidir, kan şekeri ve kan basıncını dengeler, protein ve yağ sentezine katkıda bulunur, zihinsel aktivitelerde faydası bulunur. Bebek için faydaları ise erken doğumu engelleyici etkileri bulunur, anne karnında gelişim geriliğini önler, erken doğum öncesi uygulandığında bebeğin sinir sistemini korur, erişkin hayatta gelişebilecek metabolik sendromdan korur, ani bebek ölümlerinden korur."

YORUMLAR
500
Esenler'de motosikletli magandalar, yolcu almak için duran taksi şoförünü öldüresiye dövdü Esenler'de motosikletli magandalar, yolcu almak için duran taksi şoförünü öldüresiye dövdü ESENLER'DE YOLCU ALMAK İÇİN DURAN TAKSİCİYİ DARBEDİP ARACINA ZARAR VERDİLER ESENLER'DE YOLCU ALMAK İÇİN DURAN TAKSİCİYİ DARBEDİP ARACINA ZARAR VERDİLER
Kaynak: AA

Esenler, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hamilelikte magnezyum eksikliği çocuğun gelişimini etkiliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:49 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk yarı finalistler İspanya ve Almanya oldu
10:44 Sosyal konut projesinde hak sahibi olamayanlar başvuru ücreti geri alabilecek mi?
10:43 Şiddet iddialarını kabul etmedi! Uygunsuz mesajları tekrar gündem olan Kaan Boşnak cephesinden ilk açıklama: Hesaplaşacağız
10:15 İlermeyen atı yumruklayan zalim seyyar satıcı gözaltında
10:08 Türkiye'de sadece onda var! Sivaslı adam klasik otomobiline gözü gibi bakıyor
10:07 MİT'ten PKK kampına operasyon! İki örgüt mensubu yakalandı
09:53 Esenler'de motosikletli magandalar, yolcu almak için duran taksi şoförünü öldüresiye dövdü
09:54 50 askeri şehit olan Azerbaycan, Ermenistan askerlerini Bayraktar SİHA'larla imha etti
09:53 Sosyal konut projesi başvuruları yoğunluğun önüne geçebilmek için TC kimlik numarasına göre kademeli alınacak
09:52 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City peş peşe 3. yenilgisini aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 10:59:07. #1.12#
SON DAKİKA: Hamilelikte magnezyum eksikliği çocuğun gelişimini etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement