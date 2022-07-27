Genç ve sağlıklı kalmak için ozon tedavisi formülü

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Doç.Dr. Sena Tolu, "Ozon tedavisi ile yaşlanma etkilerini ortadan kaldırarak uzun yıllar genç ve sağlıklı kalmak mümkün. Vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayan ve kanser dahil birçok hastalığa şifa olan bir detoks yöntemi ozon tedavisi ile bağışıklık sisteminizi harekete geçirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, ozon tedavisinin bağışıklık sistemini güçlendirerek, vücudun bakteri ve virüslere karşı direncini arttırdığı bilgisini veren Tolu, ozonun kullanım alanlarını ve faydalarını anlattı.

Ozonun hücreleri oksidan maddelerden temizleyerek hem hastalık gelişimini önleyen hem de çok sayıda hastalığın tedavisinde olumlu etkileri olan bir destek tedavi olduğunu belirten Tolu, bağışıklık sistemini hedef alan kanserin tedavisinde de antioksidanların etkinliğini artırarak destekleyici tedavi olarak uygulandığını bildirdi.

Tolu, şunları kaydetti:

"Ozon tedavisi aynı zamanda başta romatizmal hastalıklar olmak üzere fibromiyaljide kas ağrıları, osteoartrit (kireçlenme) de eklem kıkırdağı üzerindeki harabiyet, bel ve boyun fıtıklarının küçültülmesinde de kullanılıyor. Ozon tedavisi ile yaşlanma etkilerini ortadan kaldırarak uzun yıllar genç ve sağlıklı kalmak mümkün.

Vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayan ve kanser dahil birçok hastalığa şifa olan bir detoks yöntemi ozon tedavisi ile bağışıklık sisteminizi harekete geçirebilirsiniz. Çağımızın sorunu stres ve yorgunluğu azaltarak yaşam kalitenizi de aynı oranda yükseltebilirsiniz."

"Kortizon yerine ozon terapisi ile iyileşin"

Hastalıkların gelişme nedeninin vücutta oluşan inflamasyon yani iltihaplanma olduğunu dile getiren Tolu, şunları aktardı:

"İnflamasyon aslında bağışıklık sisteminin vücudu çeşitli hastalık veya yaralanmalara karşı korumak amacıyla oluşturduğu bir tepkidir ancak bağışıklık sisteminin gerektiğinden fazla çalışması durumunda, vücut kendi dokularını yabancı olarak algılar ve bu dokulara saldırarak zarar verir. Bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırması ile diyabet, romatizmal hastalıklar, sedef hastalığı ve granülamatöz mastit gibi otoimmün hastalıklar gelişir.

Özellikle granülamatöz mastit ve romatizmal eklem iltihabı gibi hastalıkların bu fazla reaksiyonu kontrol altına almak için kortizon kullanılır. Kortizon kullanımına rağmen meme içindeki apsenin veya eklem içindeki iltihabın temizlenemediği durumlarda bile ozon tedavisi son derece yüz güldürücü sonuçlar veriyor.

Kısaca kortizon ile bağışıklık sistemini baskılamak ve bu nedenle de birçok komplikasyonun gelişimini göze almak yerine, ozon tedavisi ile bağışıklık sistemini daha da güçlendirerek üstelik herhangi bir komplikasyon gelişimi olmadan tedavi ediyoruz."

Ozonun uygulama şekli, dozu ve süresi hekim tarafından hastaya ve hastalığına özel olarak belirlendiğini ifade eden Tolu, "Ozon direkt kan yolu ile uygulanabileceği gibi, kas ve eklem içine, ciltte açık yara ve apse gibi durumlarda direk yara üzerine de uygulanarak iyileşme sağıyor. Ozon tedavisi, hastalığınızı takip ve tedavi eden hekiminiz ve ozon tedavinizi uygulayan hekiminizin bir ekip ruhu ile çalışarak sizi tedavi etmesi ile başarıya ulaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.