Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden bayramda kırmızı et tüketimine ilişkin bilgilendirme Açıklaması

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, "Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketimi miktarı ve sıklığı artıyor. Etin fazla tüketilmesi, mide, karaciğer ve pankreası yorar. Bol tuzlu, yağlı kavurmalar olan bayram kahvaltıları ve özellikle akşamları toplu sofralardaki ağır yemeklerden kaçının." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamayla, kurban bayramında kırmızı et tüketimine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Vedat Göral, Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketimi miktarı ve sıklığı arttığını anımsatarak etin fazla tüketilmesinin, mide, karaciğer ve pankreası yoracağını, gastrit ve reflü şikayetlerini artıracağını bildirdi.

Karında rahatsızlık, hafif ağrı ve şişkinliğe neden olabileceğini belirten Göral, şunları kaydetti:

"Bazen pankreas iltihabı değimiz, akut pankreatit gelişebilir. Safra taşı olanlarda, safra kesesinde iltihap ve ağrıya neden olabilir. Bol tuzlu, yağlı kavurmalar olan bayram kahvaltıları ve özellikle akşamları toplu sofralardaki ağır yemeklerden kaçının. Bayram sabahına klasik ve hafif bir kahvaltı öğünü ile başlanması gerek.

Güne iyi bir kahvaltı ile başlamak yararlıdır. Kahvaltı ile beraber sadece tadımlık olarak az miktarda et kavurma, sucuk veya pastırma tüketebilirsiniz. Sakatatlar, yüksek kolesterol ve ürik asit içermelerinden dolayı, kalp hastalığı, tansiyon yüksekliği, kolesterol ve ürik asit yüksekliği olanların sağlığını olumsuz yönde etkiler.

Sağlık sorunu bulunan kişiler mutlaka bunları göz önünde bulundurmalıdır. Eğer tüketilecekse, öğle yemeğinde, kurban etinden pişirilmiş et tüketilmelidir. En sağlıklı pişirme yöntemlerinden buharda, ızgara ve haşlama tercih edilmelidir. Bir gün dinlendirilen etler fırında ızgara veya haşlama tarzında pişirilmeli, kendi yağı haricinde pişirme esnasında ilave yağ kullanılmamalıdır. Gün içinde 70 ila 100 gr'ı aşmamalı ve etin yanan ve rengi siyaha yakın kısımları asla tüketilmemelidir. Izgarada ise, et ile ateş arasında, yaklaşık 15 cm'lik bir mesafe olmalıdır. Et yanmamalı, kömürleşmemelidir."

"Günde yaklaşık 2 litreye yakında su tüketilmesi sağlığımız açısında faydalı"

Göral, Kurban Bayramı'nda tüketilecek et ve et yemekleri sonrasında yapılması gerekenleri de aktardı.

Karında rahatsızlık, gaz ve şişkinlik varsa, her gün olmamak şartıyla, 1 ila 2 adet, meyvesiz sade soda içilebileceğini belirten Göral, bunun kişiyi rahatlatacağını bildirdi.

Göral, "Etin yanında, ev yapımı veya köy yoğurdu tercih edilmeli, ayran da içecek olarak tüketebilirsiniz. Tatlılardan da, sütlü tatlılar ve taze meyve tercih edilmelidir. Fazla miktarda çay ve kahve tüketiminden kaçınmak, Özellikle kültürümüzde var olan çay ve kahve tüketimini kontrollü bir şekilde yönetmek gerekir.

Sonrasında mide barsak sorunlarının oluşmaması için bu kontrol önemlidir. Günde yaklaşık 2 litreye yakında su tüketilmesi sağlığımız açısında faydalı olacaktır." bilgisini verdi.