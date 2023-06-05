Mehmet Şimşek'in açıklamaları doları durduramadı - Son Dakika
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Mehmet Şimşek'in açıklamaları doları durduramadı

05.06.2023 08:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine üyelerini açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Mehmet Şimşek'in Türkiye ekonomisi hakkındaki açıklamaları doların yükselişini durduramadı. Dolar/TL rekor seviyelerde işlem görürken, euro ve gram altın da yükselişte.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısıyla yeni Kabine üyelerini tek tek açıkladı. Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'i getirdi.

ŞİMŞEK'İN SÖZLERİ BASIN TOPLANTISINA DAMGA VURDU

Şimşek dün gerçekleşen devir teslim töreninde görevi Nurettin Nebati'den devralırken yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti. Bakan Şimşek " Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır" ifadesini kullandı.

YUKARI YÖNLÜ HAREKET DEĞİŞMEDİ

28 Mayıs seçimlerinden beri rekor kıran dolar kuru, Şimşek'in açıklamalarının ardından da hareketini değiştirmedi. Dolar/TL haftanın ilk iş gününe 21 lira seviyesini geçerek rekorla başlarken, saat 08.30 itibarıyla 21,12 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE GRAM ALTIN DA YÜKSELİŞTE

Euro 22,64'ü görerek 23 seviyesine yaklaşırken, gram altın ise 1319,84 seviyelerinden işlem görüyor.

YORUMLAR (5)
  • Ali Poyraz: Adamın elinde sihirli değnek yok. Tarafsız siyasi görüşü olmayan biri olarak çok güzel atamalar yapıldı Sn. Mehmet ŞİMŞEK bu işin altından kalkacaktır olması gerektiği yerde olduğunu düşünüyorum. Tüm Bakanlarımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun Allah utandırmasın. Cevap Yaz 32 10 Yayından Kaldır
  • TURGAY KAYA: Daha adam mesaiye bile başlamadı. açıklamayla bu işler öyle hemen olacaksa daha ney. adam görevine yeni başlayacak. boyacı küpü değilki daldır bitsin. Cevap Yaz 42 14 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Gelen gideni aratıyor Cevap Yaz 7 38 Yayından Kaldır
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Mehmet Şimşek, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mehmet Şimşek'in açıklamaları doları durduramadı - Son Dakika


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