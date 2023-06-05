Mehmet Şimşek'in açıklamaları doları durduramadı

Ali Poyraz:

Adamın elinde sihirli değnek yok. Tarafsız siyasi görüşü olmayan biri olarak çok güzel atamalar yapıldı Sn. Mehmet ŞİMŞEK bu işin altından kalkacaktır olması gerektiği yerde olduğunu düşünüyorum. Tüm Bakanlarımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun Allah utandırmasın.