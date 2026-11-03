Mehmet T. Nane, ICAO Küresel Elçiliğine atanan ilk Türk özel sektör yöneticisi oldu - Son Dakika
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Mehmet T. Nane, ICAO Küresel Elçiliğine atanan ilk Türk özel sektör yöneticisi oldu

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Mehmet T. Nane, ICAO Küresel Elçiliğine atanan ilk Türk özel sektör yöneticisi oldu
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Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane, ICAO tarafından 2026-2028 dönemi için Küresel Elçi olarak görevlendirildi. Nane, bu göreve getirilen ilk Türk özel sektör yöneticisi oldu; kadın ve gençlerin sektöre katılımı ile sürdürülebilirlik çalışmalarına katkı sağlayacak.

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane, Birleşmiş Milletler'in uzmanlık kuruluşu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından 2026-2028 dönemi için Küresel Elçi olarak görevlendirildi.

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından yapılan atamayla, Ekim 2026 - Ekim 2028 döneminde görev yapmak üzere ICAO Küresel Elçisi oldu.

Dünyanın farklı ülkelerinden kamu otoriteleri, havacılık kuruluşları, özel sektör ve akademi temsilcilerini bir araya getiren ICAO Küresel Elçiler Programı'nda 40 isim bulunuyor. Nane'nin, ICAO Küresel Elçisi olarak atanan ilk Türk özel sektör yöneticisi olduğu belirtildi.

Havacılığın geleceğine yönelik küresel çalışmalara katkı sağlayacak

ICAO'nun 2026-2050 Stratejik Planı doğrultusunda yürütülen Küresel Elçiler Programı, havacılığın geleceğine ilişkin uluslararası farkındalığı artırmayı ve yeni nesilleri sektöre kazandırmayı amaçlıyor.

Mehmet T. Nane, iki yıllık görev süresince özellikle havacılığın gelecekteki insan kaynağı ihtiyacı, kadınların ve gençlerin sektöre katılımının artırılması ve sivil havacılığın sürdürülebilir gelişimi konularındaki ulusal ve uluslararası çalışmalara katkı sağlayacak.

Uluslararası havacılıkta önemli temsil

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) bünyesinde de önemli görevler üstlenen Nane, 2022-2023 döneminde IATA Yönetim Kurulu Başkanlığı da yaptı. Haziran 2027'de aynı görevi ikinci kez üstlenmeye hazırlanan Nane'nin, IATA tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı iki ayrı dönemde seçilerek yürüten ilk Türk isim olacağı belirtildi.

Kaynak: İHA
SürdürülebilirlikPegasusEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

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