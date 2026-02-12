Meloni'den AB Rekabet Gücü Vurgusu - Son Dakika
Meloni'den AB Rekabet Gücü Vurgusu

12.02.2026 15:42
İtalya Başbakanı Meloni, AB'nin rekabet gücünü artırmak için somut çözümler sunacaklarını belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Avrupa'nın rekabet gücü konusunda, üretim sistemlerimize yönelik somut çözümler sunmak istiyoruz." dedi.

AB'ye üye 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının, Belçika'daki tarihi Alden Biesen Kalesi'nde düzenlediği gayri resmi zirveye katılan Meloni, zirveye girişi sırasında İtalyan basınına değerlendirmelerde bulundu.

Meloni, AB'de rekabetçiliği artırma ve iç pazarı güçlendirme konularını, eski İtalya başbakanları Mario Draghi ve Enrico Letta'nın hazırladığı raporlar doğrultusunda konuşmaya başlayacaklarını belirterek, "Mart ayında yapılacak Avrupa Konseyi (Liderler Zirvesi) öncesinde Avrupa rekabet gücü konusunda, üretim sistemlerimize yönelik somut çözümler sunmak istiyoruz. Mart ayındaki Konsey'e olabildiğince hazırlıklı bir şekilde ulaşmak için çalışıyoruz." dedi.

Meloni, "Sorun, AB'nin rekabetçilik konularında somut, etkili ve acil yanıtlar verip veremeyeceğini anlamaktır, çünkü kaybedecek zaman yok. ve AB'nin büyük düşünmeye geri dönmek istediğini umuyoruz." diye konuştu.

Başbakan Meloni, bu noktada, imalat sektörlerinde Avrupa rekabet gücüne yönelik çözümler sunmanın aciliyetinde hemfikir olan İtalya, Almanya ve Belçika olarak bir yuvarlak masa toplantısı düzenlediklerini kaydederek "Toplantıya yoğun katılım oldu. Bu da konuya ve İtalya'nın özellikle önemli ve hassas bir aşamada oynayabileceği role ilişkin geniş bir farkındalığın açık bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Rekabet gücü konusunun pek çok alt başlığı olduğunu dile getiren Meloni, "Şahsen ve İtalya adına, her şeyden önce enerji fiyatları konusuna odaklandım ve odaklanmaya devam edeceğim. Bu konuda açıkça sorunlar var. Avrupa düzeyinde var olan sorunları ortadan kaldırmazsak, şirketlerimizin rekabet gücünü tehlikeye atan en ciddi sorun olan enerji maliyetleri sorununa bir çözüm üretemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası ticaret konusunda da "karşılıklılık" şartıyla açık olmaya devam ettiklerini aktaran Meloni, şöyle devam etti:

"AB, bir tercih yapmak zorunda; çünkü stratejisi serbest ticaret anlaşmalarına açılmaksa ki İtalya bu konuda hemfikir, o zaman aşırı düzenlemeye devam edemeyeceğini de bilmelidir. Üreticilerimize dayattığımız kurallara uzaktan yakından sahip olmayan sistemlerle serbest ticaret anlaşmaları yapamayız. Bir yandan sadeleştirme, diğer yandan de başka pazarlara açılmayı olumlu hale getirmek gerekiyor."

İtalya Başbakanı, ayrıca AB Emisyon Ticaret Sistemi'nde (ETS) de kapsamlı bir revizyon yapılması gerektiğine işaret etti.

AB içinde son dönemde görülen Roma ile Berlin arasındaki yakınlaşmanın sorulması üzerine Meloni, "Berlin ile ikili işbirliğimizi güçlendiriyoruz ancak bu, başka kimseyi dışlamak için yapılan bir şey değil." yanıtını verdi.

Meloni, Fransa'nın da rekabetçilikle ilgili düzenledikleri toplantıya katılmasının iyi bir şey olduğunu, çünkü önemli bir ülke olduğunu belirtirken, "Elbette bu aşamada ilişkilerde ve İtalya ile Almanya'nın pozisyonlarını koordine etme yeteneğinde bir canlanma var." dedi.

Bu arada, Belçika'daki tarihi Alden Biesen Kalesi'nde düzenlenen gayri resmi zirve öncesi, ayrı bir toplantı daha yapıldı.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Belçika Başbakanı Bart de Wever'ın öncülüğünde, Avrupa rekabet gücünün tartışıldığı gayri resmi çalışma toplantısına; Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovakya, İsveç, Macaristan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi katıldı.

Açıklamada, "Liderlerin görüşmesi, İtalya, Almanya ve Belçika tarafından hazırlanan yönlendirici belgede ortaya konulan üç öncelik etrafında yoğunlaştı: Tek Pazar'ın tamamlanması; düzenleyici sadeleştirme ve enerji fiyatlarının düşürülmesi; iddialı ve pragmatik bir ticaret politikası." ifadesi kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, İtalya, Enerji, Son Dakika

