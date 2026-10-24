Meme kanseri taramasında yapay zeka Biruni Üniversitesi etkinliğinde tartışıldı - Son Dakika
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Meme kanseri taramasında yapay zeka Biruni Üniversitesi etkinliğinde tartışıldı

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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesinin Bilim Buluşmaları etkinliğinde meme kanserinde erken tanı ve güncel tarama yöntemleri ele alındı. Dr. Öğr. Üyesi Pırıltı Özcan, yapay zeka destekli uygulamaların taramaları daha kişiselleştirilmiş ve hassas hale getirebileceğini belirtti.

???? Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen "Bilim Buluşmaları" kapsamında, meme kanserinde tarama yöntemleri ve gelecekteki olası yaklaşımlar ele alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, meme kanserinde erken tanının önemi, güncel tarama yöntemleri ve gelecekte kullanılabilecek olası teknolojiler değerlendirildi.

Akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen programda, "Meme Kanseri Tarama Yöntemleri: Geleceğin Meme Taraması" başlıklı sunum yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Pırıltı Özcan, gelişen görüntüleme teknolojileri ve yapay zeka destekli uygulamaların taramalarda yeni olanaklar sunabileceğine dikkati çekti.

Programın sonunda, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Burak Önal tarafından Özcan'a bilimsel katkıları ve katılımı dolayısıyla teşekkür belgesi takdim edildi.

"Erken evrede tespit edilmesi önemli"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Özcan, memenin kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu ve erken evrede tespit edilmesinin, tedavi başarısını artırdığını belirtti.

Mamografi başta olmak üzere ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemlerinin, uygun hasta gruplarında tarama ve değerlendirme süreçlerine katkı sağladığını aktaran Özcan, "Gelişen görüntüleme teknolojileri ve yapay zeka destekli uygulamalar, gelecekte meme kanseri taramalarının daha kişiselleştirilmiş ve hassas bir şekilde yürütülmesine olanak sağlayabilir. Burada en önemli nokta, kadınların herhangi bir belirti beklemeden yaşlarına ve bireysel risk faktörlerine uygun tarama programlarına katılması." ifadelerini kullandı.

Özcan, erken tanının yalnızca tedavi seçeneklerini artırmakla kalmadığını, yaşam kalitesinin korunmasında da önemli rol oynadığını vurguladı.

Prof. Dr. Sağlam da meme kanseriyle mücadelede erken tanının yanı sıra toplumsal farkındalığın artırılması ve doğru bilgiye erişimin önem taşıdığını aktardı.

Tıp alanındaki teknolojik gelişmelerin hastalıkların erken tespit edilmesine ve bireye özgü yaklaşımların geliştirilmesine katkı sunduğunu vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Bu gelişmelerin toplumda karşılık bulması, bilimsel bilginin doğru ve etkili biçimde aktarılmasıyla mümkün. Üniversite olarak, yalnızca bilimsel bilgi üretmeyi değil, bu bilgiyi öğrencilerimiz ve toplumla buluşturmayı da sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bilim Buluşmaları kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu tür etkinliklerle öğrencilerimizin güncel bilimsel gelişmeleri yakından takip etmesini, araştırma kültürünü benimsemesini ve toplumsal sağlık bilinci kazanmasını hedefliyoruz."

Kaynak: AA
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