Memet Aslan, Çorlu'daki OSBÜK toplantısında ortak akılla kalkınma mesajı verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Memet Aslan, Çorlu'daki OSBÜK toplantısında ortak akılla kalkınma mesajı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Memet Aslan, Çorlu\'daki OSBÜK toplantısında ortak akılla kalkınma mesajı verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu TSO'da yapılan OSBÜK Trakya Bölge Toplantısı'nda Trakya'daki 23 OSB'nin altyapı, lojistik, enerji ve istihdam sorunları ele alındı. OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Memet Aslan, toplantıda Trakya'dan Doğu Anadolu'ya bölgelerin kalkınması için ortak akılla çalıştıklarını belirtti.

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Trakya'dan Doğu Anadolu'ya kadar tüm bölgelerin kalkınması için ortak akılla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen OSBÜK Trakya Bölge Toplantısı'nı değerlendirdi. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSBÜK Yönetim Kurulu üyeleri, bölge OSB başkanları ve sanayiciler katıldı. Trakya bölgesinde faaliyet gösteren 23 OSB'nin mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerilerinin kapsamlı şekilde ele alındığı organizasyonun ardından açıklamalarda bulunan Memet Aslan, toplantının ülke sanayisi ve bölgesel kalkınma açısından son derece verimli geçtiğini vurguladı.

"Güçlü sanayi, güçlü Türkiye mantığıyla çalışıyoruz"

Toplantıda sanayicilerin taleplerine ve OSB'lerin üretim kapasitelerinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Memet Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"OSBÜK Trakya Bölge Toplantımızı, bölge OSB'lerimizin yoğun ve güçlü katılımıyla başarıyla gerçekleştirdik. Değerli başkanlarımız, bölge müdürlerimiz ve sanayicilerimizle bir araya gelerek Trakya'daki 23 OSB'mizin altyapı, lojistik, enerji ve istihdam konularındaki sorunlarını ve taleplerini detaylıca istişare ettik. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Oruç Baba İnan ve OSBÜK Başkanımız Memiş Kütükcü'nün de katılımıyla, üretim çarklarının daha hızlı ve engelsiz dönmesi adına sahadan gelen sesleri doğrudan karar vericilere iletme fırsatı bulduk. Türkiye'nin her bir köşesinde sanayi altyapısını güçlendirmek, sanayicimizin yükünü hafifletmek ve katma değerli üretimi artırmak temel hedefimizdir. 'Güçlü OSB, Güçlü Sanayi ve Güçlü Türkiye' anlayışıyla Trakya'dan Doğu Anadolu'ya kadar tüm bölgelerimizin kalkınması için ortak akılla çalışmaya devam ediyoruz."

Çorlu TSO'da yapılan ve sanayicilerin sorunlarının dinlendiği oturumların ardından heyetle birlikte bir dizi resmi ziyarette bulunduklarını ifade eden Aslan, "Programımız kapsamında Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Çorlu TSO Meclis Başkanı ve Ergene 2. OSB Başkan Vekili Erdim Noyan, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ve Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret ederek bölgesel temaslarımızı tamamladık. Toplantımızın Trakya sanayisine ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Trakya BölgesiDoğu AnadoluEkonomiEnerjiGüncelÇorluOSBSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
18:50
Rafael Leao’yu İtalya’da topa tuttular
Rafael Leao'yu İtalya'da topa tuttular
18:24
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi
18:18
Matteo Guendouzi’nin cezasında indirime gidildi
Matteo Guendouzi'nin cezasında indirime gidildi
18:09
Bir il bu skandalı konuşuyor Üniversite hocası parkta uygunsuz yakalandı
Bir il bu skandalı konuşuyor! Üniversite hocası parkta uygunsuz yakalandı
17:52
Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi
Fransa Milli Takımı, Türk lezzetlerini tercih etmedi
16:56
7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı, babası gözaltına alındı
7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı, babası gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 18:53:14. #7.13#
SON DAKİKA: Memet Aslan, Çorlu'daki OSBÜK toplantısında ortak akılla kalkınma mesajı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei