Memur Ailesinin Sağlıklı Beslenme Maliyeti 26 Bin 401 Lira - Son Dakika
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Ekonomi

Memur Ailesinin Sağlıklı Beslenme Maliyeti 26 Bin 401 Lira

Memur Ailesinin Sağlıklı Beslenme Maliyeti 26 Bin 401 Lira

BES-AR'ın temmuz ayına ait açlık ve yoksulluk raporuna göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Temmuz 2024 için 26 bin 401 lira oldu. Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yoksulluk sınırı olarak kaydedildi. Raporda, asgari ücretlinin açlık sınırının altında ücret aldığı ve bu sefalet düzeninin sürdürülemez olduğu vurgulandı. Büro Emekçileri Sendikası, insan onuruna yaraşacak bir ücret talebiyle mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

16.07.2024 15:46
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(ANKARA) - BES-AR'ın temmuz ayına ait açlık ve yoksulluk raporuna göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Temmuz 2024 için 26 bin 401 lira oldu.

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), temmuz ayına ait açlık ve yoksulluk verilerini açıkladı. Buna göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Temmuz 2024 için 26 bin 401 lira oldu. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 30 bin 672 lira.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı kısacası yoksulluk sınırı 72 bin 199 lira olarak kayıtlara geçti. Raporda, "2024 yılında da 17 bin 002 lira alan asgari ücretli 26 bin 401 lira olan açlık sınırının yüzde 55,28 altında ücret alarak sadece karnını doyurabilmektedir" değerlendirmesi yapıldı.

"Bu sefalet düzeni sürdürülemez"

Büro Emekçileri Sendikası'nın açıklaması şöyle:

"Tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlilere, emeklilere insanca yaşayacak bir ücret talebimizi ısrarla tekrarlıyoruz. Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 880 lirayı geçti! 2024 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80'ini kiraya ödemek zorunda kalıyor. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor. Tasarruf tedbirleri olarak sunulan servislerin kaldırılmasına hayır demek için yoksulluk sınırın üzerinde insan onuruna yaraşacak bir ücret için seyyanen verilen zam dahil bütün ek ödemelerin temel ücrete yansıtılması için mülakatın kaldırılması, liyakatin esas alınması için tasarruf diye kamuya personel alımının ve destek personel sayısının azaltılmasına karşı büro emekçilerinin mücadelesini büyütüyoruz. Bu sefalet düzeni sürdürülemez. Krizin bedeli emekçilere ödettirilemez."

TÜİK hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Büro Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Özer Avanaş ise  "Artık bilinmesini istiyoruz. Bizler bir kez daha fedakarlık yapmayacağız. Gerçeklikten uzak enflasyon verileriyle bizleri hergeçen gün yoksulluğa sürüklüyen TÜİK yöneticileri hakkında en kısa zamanda suç duyurusunda bulunacağız. Diğer taraftan uygulanan bu yoksullaşma poltikalarına karşı da etkin bir mücadele takvimini planlayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi Memur Ailesinin Sağlıklı Beslenme Maliyeti 26 Bin 401 Lira - Son Dakika

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