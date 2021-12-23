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Memur maaş zamları için yeni formül! Zamlar öne çekiliyor - Son Dakika

Memur maaş zamları için yeni formül! Zamlar öne çekiliyor

23.12.2021 09:09
Memur maaş zamları için yeni formül! Zamlar öne çekiliyor

Ocak zammıyla ilgili ek protokol için mutabakata varan memurların yeni zammıyla ilgili bazı formüller de konuşulmaya başladı. Bunun için 2022 yılında yapılacak. İkinci 6 ay zammının öne çekilmesi ve seyyanen artış talepleri de var

Sabah'ta yer alan habere göre; memurlar daha önce yapılan toplu sözleşme gereğince 2022 yılı için yüzde 5+7 ve enflasyon farkı alacaklar. Ancak son dönemdeki gelişmelerden sonra memur sendikaları Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile görüşerek ek bir protokol yapılmasını ve toplu sözleşme üzerinde bir zam daha verilmesini talep etmişti. Bu konuda mutabakata da varılmıştı. Bu mutabakata göre memurlar için yeni bir zam oranı üzerinde çalışmalar başlatıldı. Burada birkaç formül üzerinde duruluyor.

İlk formül; öncelikle toplu sözleşme zammının üzerinde oluşan enflasyon farkının ödenmesi. Yani bu yıl için ilk 6 ayda yüzde 5 artı enflasyon farkı ödendikten sonra gerçekleşen enflasyona tamamlamak şeklinde bir artış yapılacak.

ÜÇ FORMÜL ÜZERİNDE DURULUYOR

Tahminlere göre enflasyon farkı ile yıl sonu zam oranı yüzde 16'yı bulacak. Yüzde 25 civarında bir enflasyon gerçekleşirse bunun üzerine 9 puanlık tamamlama yapılabilecek

Farklı bir formüle göre ise seyyanen artış yapılarak bir sosyal destek sağlanması yönünde. Bu ödemenin de yine enflasyon ve asgari ücret ile uyumlu olması bekleniyor.

Son günlerde ortaya çıkan üçüncü bir formül ise 2022 yılının temmuz ayında yapılacak olan yüzde 7'lik zammın da öne alınıp bunun üzerine iyileşme yapılması. Bu durumda ocak zammı yüzde 12 artı enflasyon farkı şeklinde gerçekleşebilecek.

Memur maaş zamları için yeni formül! Zamlar öne çekiliyor

Memur Maaşları, Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur maaş zamları için yeni formül! Zamlar öne çekiliyor - Son Dakika Ekonomi


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