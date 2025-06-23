Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Kamu görevlileri için ise yeni bir sendikal yasaya ihtiyaç var" - Son Dakika
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Ekonomi

Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Kamu görevlileri için ise yeni bir sendikal yasaya ihtiyaç var"

Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Kamu görevlileri için ise yeni bir sendikal yasaya ihtiyaç var"
23.06.2025 18:18
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Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Milletin de devletin de önünü açacak yeni ve sivil bir anayasaya kamu görevlileri için ise yeni bir sendikal yasaya ihtiyaç var" dedi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Milletin de devletin de önünü açacak yeni ve sivil bir anayasaya kamu görevlileri için ise yeni bir sendikal yasaya ihtiyaç var" dedi.

Memur-Sen tarafından, kuruluşunun 30'uncu yılı nedeniyle 'Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması' programı düzenlendi. ATO Congresium ev sahipliğinde yapılan program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ve 'Hak Emek Adalet' sloganıyla gerçekleşti.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, emek mücadelelerinin 33, Memur-Sen'in de 30 yaşında olduğunu belirterek, 30 yılda her anı mücadeleyle geçen soylu bir hikaye yazdıklarını dile getirdi. Yalçın, "Destanımız, 28 Şubat'ın boğucu soğuğuna direnen inancın destanıdır. Bizim hikayemiz, 367 garabetine, 27 Nisan muhtırasına, 17-25 Aralık kumpasına, 15 Temmuz ihanetine millet iradesiyle karşı durmanın ve millet iradesiyle beraber omuz omuza yürümenin hikayesidir. Bizim mücadelemiz, sendikaların, meslek örgütlerinin cuntacılara topuk selamı verdiği zamanlarda millet iradesinin sesi olmanın mücadelesidir. Bizim hikayemiz, kamu görevlilerine de sendikacılığa da itibar kazandırmanın hikayesidir" açıklamasında bulundu.

Uluslararası sistemde önemli kırılmaların yaşandığı ve Türkiye'nin çevresindeki çatışma ve kriz alanlarının genişlediği bir zeminde güçlü olmanın birlik beraberlikten geçtiğinin altını çizen Yalçın, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu için önemli bir eşik olan eşik olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'En büyük eserimiz olacak' diye tarif ettiği 'terörsüz Türkiye' hedefini önemsediklerini dile getirerek, "Türkiye için atılan her adımı Memur-Sen olarak sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

"Kamu görevlileri için ise yeni bir sendikal yasaya ihtiyaç var"

Millet olarak 65 yıldır darbe anayasasıyla yaşadıklarını sözlerine ekleyen Yalçın, "Artık bu utanç bitsin. Bu millete Türkiye Yüzyılı'na yakışan sivil bir anayasa yapılsın istiyoruz. Kamu görevlilerinin yetkili konfederasyon olarak şimdiye kadar sivil anayasaya ilişkin görüşlerimizi ortaya koyan destek veren birçok çalışma yaptık, irademizi ortaya koymaktan geri durmadık. Ben bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki milletin de devletin de önünü açacak yeni ve sivil bir anayasaya kamu görevlileri için ise yeni bir sendikal yasaya ihtiyaç var" ifadelerine yer verdi.

"3600 ek gösterge konusunun hayata geçirileceğine inanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle memurların çalışma şartlarından sendikalıyı, sendikalaşmayı teşvik düzenlemelerine varana kadar çok önemli adımlar atıldığını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere işçilerle devam eden Toplu İş Sözleşmesinden sonra Ağustos'ta 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerimiz var. Taleplerimizi şekillendiriyor, kamu görevlerini memnun edecek bir sonuç almayı ümit ediyoruz. Zatı halinizin müjdesini verdiğiniz yedinci dönem toplu sözleşmede de kayıt altına aldığımız birinci dereceye de 3600 ek gösterge konusunun hayata geçirileceğine inanıyoruz. Sizlerin riyasetinde talimatınızla 2025 yılı aile yılı ilan edildi. Aile yılında masanın kazanan tarafı aile olsun diyoruz."

"4688 saylı sendika yasasında revizyona ihtiyaç var"

Yalçın, kamuda ünvan, yetki, ücret, sorumluluk skalasını yeniden ele almaya ihtiyaç olduğunun altını çizerek, "Memur emeklilerimizin görev aileyle emekli aile arasındaki bağı kurmaya yeniden ihtiyaç var. 4688 saylı sendika yasamızın revizyona ihtiyaç duyduğunu az önce ifade ettim. Bu yasa 2001'de çıktı ama sizlerin bu anlamda kararlılığıyla sizlerin bu konudaki duruşuyla kararlarıyla önemli mesafeler kat ettik. Ama gelinen noktada yasanın yeniden ele alınma ihtiyacı var. Geride bıraktığımız toplu sözleşmede de bu yasayı beraber çalışalım kararını kayıt altına aldık. Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan ile sosyal diyalog içerisindeyiz. Ağustos ayına kalmadan toplu sözleşme tatile toplu sözleşmeye gelmeden Meclis tatile girmeden yasa değişikliği konusunda beklentimizi bu vesileyle ifade etmek istiyorum" talebinde bulundu.

Program, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla devam etti.

Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve konfederasyon üyeleri katılım sağladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ali Yalçın, Memur Sen, Politika, Sendika, Ekonomi, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur-Sen Başkanı Yalçın: 'Kamu görevlileri için ise yeni bir sendikal yasaya ihtiyaç var' - Son Dakika

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