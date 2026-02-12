Memur-Sen'den İyileştirme Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Memur-Sen'den İyileştirme Vurgusu

Memur-Sen\'den İyileştirme Vurgusu
12.02.2026 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Yalçın, Memur-Sen'in hakları iyileştirmek ve demokratikleşme için mücadele ettiğini belirtti.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, işlerinin, üyelerin ekonomik, sosyal ve mali haklarını iyileştirmek, özlük ve özgürlük alanlarını genişletmek için gayret göstermek olduğunu söyledi.

Yalçın, Memur-Sen Rize İl Temsilciliğinin Cumhuriyet Caddesi'ndeki yeni hizmet binasının açılışında, 34'üncü hizmet yılına giren Memur-Sen'in, Türkiye'deki en büyük emek hareketi olduğunu belirtti.

Memur-Sen'in 1 milyon 100 bin üyesi bulunduğuna işaret eden Yalçın, "İşimiz, üyenin ekonomik, sosyal, mali haklarını iyileştirmek, özlük, özgürlük alanlarını genişletmek için gayret göstermektir." dedi.

Milli gelirden daha fazla pay alabilmek adına ortaklaşa mücadeleyi sürdürdüklerini vurgulayan Yalçın, bu konuda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anlattı.

"Ülkemizin demokratikleşmesi, özgürleşmesi, vesayetin millet iradesi üzerinden düşmesi, ham demokrasinin tam demokrasi olması ve millet iradesinin teneffüs imkanı yakalaması adına her zaman nöbette, her zaman görevdeyiz." ifadelerini kullanan Yalçın, bu anlamda her zaman devletin ve milletin hizmetinde olduklarının altını çizdi."

Yalçın, dünyanın her yerindeki mazlum ve mağdurların sesi olmayı da kendilerine görev bildiklerini dile getirerek, "Onun için 70 bine yakın insanımızı kaybettiğimiz Gazze'deki soykırım vesilesiyle Memur-Sen Türkiye'de hep toplum vicdanını temsil eden, oradaki kardeşlerimizin de sesini yükselten bir kapasite olarak kendini hep gösterebildi ve bu konuda elinden gelen gayreti ortaya koyabildi." diye konuştu.

Vali İhsan Selim Baydaş da Memur-Sen'in Rize'deki yeni merkezinin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından, Vali Baydaş, Yalçın ile diğer davetlilerin katılımıyla kurdele kesilerek temsilciliğin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Ali Yalçın, Ekonomi, Türkiye, Dünya, Rize, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur-Sen'den İyileştirme Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan “VAR ziyareti“ iddialarına yanıt Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt
Putin’in olası yeni hedefi NATO’yu alarma geçirdi: Tepkimiz yıkıcı olacaktır Putin'in olası yeni hedefi NATO'yu alarma geçirdi: Tepkimiz yıkıcı olacaktır
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
Osman Gökçek: Pişman değilim, yine olsa yine yaparım Osman Gökçek: Pişman değilim, yine olsa yine yaparım
ABD’den 21 ülke için vatandaşlarına kesinlikle gitmeyin uyarısı ABD'den 21 ülke için vatandaşlarına kesinlikle gitmeyin uyarısı
ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü’nü devraldı ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü'nü devraldı

21:11
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
21:10
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
20:55
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
20:18
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam
İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam
18:54
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
18:20
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 21:45:29. #7.11#
SON DAKİKA: Memur-Sen'den İyileştirme Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.