Memur-Sen\'den İyileştirme Vurgusu

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, işlerinin, üyelerin ekonomik, sosyal ve mali haklarını iyileştirmek, özlük ve özgürlük alanlarını genişletmek için gayret göstermek olduğunu söyledi.

Yalçın, Memur-Sen Rize İl Temsilciliğinin Cumhuriyet Caddesi'ndeki yeni hizmet binasının açılışında, 34'üncü hizmet yılına giren Memur-Sen'in, Türkiye'deki en büyük emek hareketi olduğunu belirtti.

Memur-Sen'in 1 milyon 100 bin üyesi bulunduğuna işaret eden Yalçın, "İşimiz, üyenin ekonomik, sosyal, mali haklarını iyileştirmek, özlük, özgürlük alanlarını genişletmek için gayret göstermektir." dedi.

Milli gelirden daha fazla pay alabilmek adına ortaklaşa mücadeleyi sürdürdüklerini vurgulayan Yalçın, bu konuda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anlattı.

"Ülkemizin demokratikleşmesi, özgürleşmesi, vesayetin millet iradesi üzerinden düşmesi, ham demokrasinin tam demokrasi olması ve millet iradesinin teneffüs imkanı yakalaması adına her zaman nöbette, her zaman görevdeyiz." ifadelerini kullanan Yalçın, bu anlamda her zaman devletin ve milletin hizmetinde olduklarının altını çizdi."

Yalçın, dünyanın her yerindeki mazlum ve mağdurların sesi olmayı da kendilerine görev bildiklerini dile getirerek, "Onun için 70 bine yakın insanımızı kaybettiğimiz Gazze'deki soykırım vesilesiyle Memur-Sen Türkiye'de hep toplum vicdanını temsil eden, oradaki kardeşlerimizin de sesini yükselten bir kapasite olarak kendini hep gösterebildi ve bu konuda elinden gelen gayreti ortaya koyabildi." diye konuştu.

Vali İhsan Selim Baydaş da Memur-Sen'in Rize'deki yeni merkezinin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından, Vali Baydaş, Yalçın ile diğer davetlilerin katılımıyla kurdele kesilerek temsilciliğin açılışı gerçekleştirildi.