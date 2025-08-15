Memur-Sen\'den Zam Görüşmelerine İvme

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü.

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Buna göre 11 hizmet kollunda kamu görevlilerini temsil eden sendikaların tekliflerinin ön müzakereleri 11 Ağustos tarihinde tamamlandı. Kamu İşveren Heyeti tarafından ilk teklif ise 12 Ağustos'ta verildi. Buna göre 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 6; 2027 ilk altı ayı yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yine yüzde 4 oranında zam teklifi yapıldı.

Sürece ilişkin Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Yalçın, görüşmede ikinci teklifin Kamu İşveren Heyeti tarafından bugün verilmesi gerektiğini Bakan Işıkhan'a ilettiğini açıkladı. Yalçın, şu ifadelere yer verdi:

"Kamu görevlileri ve emeklilerimiz işveren tarafından gelecek ikinci teklifi bekliyor. Şu ana kadar teklifle ilgili bir cümle hala kurulmadı. Kanun gereği müzakere süresinin tamamlanmasına son 4 gün var. Çalışma Takvimine göre bugün ikinci teklifin gelmesi gerekirdi. Masanın toplanması ve müzakere edilebilir bir teklifin acilen gelmesi, kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin beklentilerinin karşılanması son derece önemli." - ANKARA