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Memur Sen'den zam yorumu: Sadece yüzde 2,5'lik artış közü söndürmeye yetmez! - Son Dakika

Memur Sen'den zam yorumu: Sadece yüzde 2,5'lik artış közü söndürmeye yetmez!

04.01.2022 08:09
Memur Sen'den zam yorumu: Sadece yüzde 2,5'lik artış közü söndürmeye yetmez!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından 2022 memur zam oranı ve maaşları konusunda açıklama yaptı. Yalçın, "Zam ateşi alır ama közü söndürmez" ifadelerini kullandı.

2022 memur maaşlarına yüzde 7,5 + 22,48 zam yapıldı. Yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 776 liraya çıktı.

"GEREKLİ GİRİŞİMLERİ YAPTIK"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından memur zam oranı ve maaşlarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Yalçın, şunları belirtti:

1-Bugün açıklanan enflasyon oranıyla, sürekli olarak dile getirdiğimiz; Eylül ayından itibaren kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerindeki alım gücü kayıpları gün yüzüne çıkmıştır.

Memur Sen'den zam yorumu: Sadece yüzde 2,5'lik artış közü söndürmeye yetmez!

2-Özellikle Toplu Sözleşme sonrası etkisini gösteren fiyat artışlarının oluşturduğu alım gücü kayıpların giderilmesi için hükümet nezdinde gerekli girişimleri yaptık. "EK ZAM/İLAVE ÖDEME" teklifimizin bütün kamu görevlilerine eşit yansıması için "seyyanen" olmasını istedik.

Memur Sen'den zam yorumu: Sadece yüzde 2,5'lik artış közü söndürmeye yetmez!

"SADECE YÜZDE 2,5'LİK BİR ARTIŞ YAPILMIŞTIR"

3- Hükümet tarafından ek zam gündeme almış ancak sadece %2,5'lik bir artış yapılmıştır! Ocak ayı itibariyle maaşlara yansıyacak olan %22,48'lik enflasyon farkının toplu sözleşme hükmü sonucu olduğu, Ocak zammı olan %5'in ise Toplu Sözleşme kararı gereği olduğu unutulmamalıdır.

"ATEŞİ BİR MİKTAR ALIR AMA KÖZÜ SÖNDÜRMEYE YETMEZ"

4-Hükümet tarafından yapılan ilave zam ile birlikte, ilk altı ay için maaş ve ücretlerde %30,5'lik bir artış olacaktır. % 30,5'lik artış, ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez. Bir an önce ekonomideki dalgalanmayı durdurmak, yükselen fiyatları indirmek gerekir.

Memur Sen'den zam yorumu: Sadece yüzde 2,5'lik artış közü söndürmeye yetmez!

"EN İYİ ZAM DÜŞÜK ENFLASYON VE PİYASA İSTİKRARIDIR"

5-Bir kez daha ifade ediyoruz ki; sabit gelirliler için en iyi zam düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır. Memur-Sen olarak; gelir dağılımında adaleti sağlama ve kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

"EK ZAM ŞART OLMUŞTUR" DEMİŞTİ

Kabine toplantısından önce açıklama yapan Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranını anımsatarak, "Kısacası Aralık ayı enflasyon rakamları göstermektedir ki; 'hedefler tutmadı, tahminler şaştı'. Covid-19 pandemisinin de etkisiyle; küresel ve bölgesel ekonomide yaşanan hareketlilik, enflasyonu yukarı yönlü, alım gücünü ise aşağı yönlü hareket ettirmeye devam ediyor " demiş ve "Ek zam şart olmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Ekonomi Memur Sen'den zam yorumu: Sadece yüzde 2,5'lik artış közü söndürmeye yetmez! - Son Dakika Ekonomi


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