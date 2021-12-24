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Memur-Sen, ek zam öncesi hükümete çağrıda bulundu: Memurların gelir kaybı giderilsin - Son Dakika

Memur-Sen, ek zam öncesi hükümete çağrıda bulundu: Memurların gelir kaybı giderilsin

24.12.2021 20:30
Memur-Sen, ek zam öncesi hükümete çağrıda bulundu: Memurların gelir kaybı giderilsin

Memur-Sen Konfederasyonu, ek zam öncesi kamu görevlilerinin gelir kaybının giderilmesi ve alım gücünün tekrar yükseltilmesi için hükümete çağrı yaptı.

Memur-Sen'den yapılan "Çağrımızdır" başlıklı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "ekonomik bağımsızlık savaşı" olarak çerçevelediği yeni ekonomi politikalarının finansal ayağına ilişkin alınan tedbirlerin, toplumun bütün kesimlerince sahiplenilerek, kısa sürede etkili sonuçlar doğurduğuna şahit olunduğu belirtildi.

"MEMURLARIN GELİR KAYBI GİDERİLMELİ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu çerçevede, söz konusu mücadelenin sürdürülebilmesi adına özellikle kamu görevlilerinin eylül ayından itibaren yaşanan finansal istikrarsızlık nedeniyle maruz kaldığı gelir kaybının giderilmesi ve alım gücünün tekrar yükseltilmesi noktasında hükümete çağrıda bulunuyoruz. Diğer taraftan, döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskısının hafiflemesi ile birlikte iş dünyası ve esnaf kesimine, başta zorunlu harcama sepetleri olmak üzere maliyetlerin azalmasını fiyatlara yansıtmalarını ve dolayısıyla sabit gelirli vatandaşları mağdur etmemeleri çağrısında bulunuyoruz."

ERDOĞAN İLE DE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabul etmişti. Görüşme sonrasında Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Memur-Sen Genel Yönetim Kurulumuzla birlikte Sn. Cumhurbaşkanımıza ziyaret gerçekleştirdik. Kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması/hafifletilmesi yönündeki teklifimizin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ettik. Ek zam beklentimizi aktardık" dedi.

Başkan Yalçın, ek zam dahil teklifleri için Çalışma Bakanı ile bir araya geleceklerini ifade etti.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Memur Sen, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Memur-Sen, ek zam öncesi hükümete çağrıda bulundu: Memurların gelir kaybı giderilsin - Son Dakika Ekonomi


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