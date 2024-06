Kadın Kamu Görevlilerinin Afete Müdahale ve Afetle Mücadele Süreçlerindeki Rolü Araştırması Tanıtıldı

Ekonomi

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kadın Komisyonu tarafından hazırlanan Kadın Kamu Görevlilerinin Afete Müdahale ve Afetle Mücadele Süreçlerindeki Rolüne İlişkin Araştırmasını' yaptığı basın toplantısıyla tanıttı.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kadın Komisyonu tarafından gerçekleştirilen 'Kadın Kamu Görevlilerinin Afete Müdahale ve Afetle Mücadele Süreçlerindeki Rolüne İlişkin Araştırmasını' yaptığı basın toplantısıyla tanıttı. Basın toplantısından konuşan Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, Kadın Kamu Görevlilerinin Afete Müdahale ve Afetle Mücadele Süreçlerindeki Rolüne İlişkin Niteliksel Bir Araştırma' simli araştırma raporunu paylaşmaktan ötürü mutlu olduğunu aktardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlere de değinen Aydın, hem millet olarak hem de devlet olarak muazzam bir dayanışma ruhu ortaya koyduklarını ifade ederek, "Ülke olarak tek yürek olduğumuz bu ağır imtihanda, Memur-Sen ailesi olarak bizler de Sendika Yöneticilerimizle, üyelerimizle, arama kurtarma ekiplerimizle, hülasa genci yaşlısı, kadını erkeğiyle üstümüze düşeni yapmaya gayret ettik" diye konuştu.

Aydın, Kadının halinden en iyi kadınların anladığını söyleyerek bu çerçevede Memur-Sen Kadınlar Komisyonu öncülüğünde kadın depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için 'Kadın Paketi' kampanyası ile onlarca TIR yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırdıklarını da ifade etti.

"Konfederasyon olarak ülkemizin afet yönetimin her aşamasında katkı vermeyi arzu ediyoruz"

Türkiye'nin sadece deprem tehdidi ile değil, aynı zamanda seller, orman yangınları, heyelan gibi çeşitli afet tehditleriyle de her an karşı karşıya olduğunu da hatırlatan Aydın, "Biz, Konfederasyon olarak, bu hususta tecrübelerimizden dersler çıkarmayı ve ülkemizin afet yönetimin her aşamasında katkı vermeyi arzu ediyoruz. Bu minvalde, lansmanını gerçekleştirdiğimiz bu araştırma raporunda kadın kamu görevlilerinin afet yönetimindeki kritik rolü vurgulanmıştır. Bugün ne yazık ki kadınların, afet yönetimine katılımı ve ihtiyaçları genellikle göz ardı edilmektedir. Bu çalışma, topluma kazandıracağı farkındalık itibarıyla özgün bir değere sahiptir. Bu çalışmada, kadın kamu görevlilerinin afete müdahale ve afetle mücadele süreçlerinin tamamına katılımını artırmak ve afetlerin kadınlar üzerindeki etkilerini anlamak için kapsamlı bir çaba ortaya konmuştur" şeklinde konuştu.

Aydın, raporun Türkiye'nin farklı bölgelerinden afet deneyimi yaşamış 60 kadın kamu görevlisinin tecrübelerine dayanarak derinlemesine bir inceleme sunduğunu da belirterek, "Raporun aynı zamanda, afet yönetiminde kadın liderliğinin önemini vurgulayarak politika yapıcılar, karar vericiler ve ilgili tüm paydaşlar için değerli bir kaynak olmasını umut ediyoruz" diye konuştu.

"Kadınların afet hazırlık gruplarına katılmaları sağlanmalı, liderlik becerileri geliştirilmelidir"

Hazırlanan rapor çerçevesinde, afet yönetiminin tüm aşamalarında, afet öncesi afet sırası ve sonrası süreçte kadın katılımı teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Aydın, "Kadınların afet hazırlık gruplarına katılmaları ve karar alma süreçlerinde yer almaları sağlanmalı, liderlik becerileri geliştirilmelidir. Kadın kamu görevlilerinin başarı hikayeleri ve liderlik örnekleri, medya kampanyaları ve iletişim stratejileri aracılığıyla televizyon, radyo, internet ve sosyal medya gibi farklı iletişim kanalları kullanılarak geniş kitlelere duyurulmalıdır" şeklinde konuştu.

"Kadınların hijyen başta olmak üzere tüm özel ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalı"

Afet anında kadınların temiz su kaynaklarına erişim zorluğundan salgın hastalık riskine kadar çok hayati sorunlar yaşadığı gözlemlendiğini de sözlerine ekleyen Aydın, "Afet yönetim planlamalarında ve acil durum hazırlıklarında, kadınların hijyen başta olmak üzere tüm özel ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalı; kadınlara özel hijyen ürünlerinin stoklanması, dağıtımı ve erişilebilirliğini sağlayacak politikalar belirlenmelidir" ifadelerine yer verdi.

Aydın, kadın kamu görevlilerine yönelik afet sonrası hızlı hareket etmek, acil durum müdahale yeteneklerini geliştirmek ve toplumla ilişkilerini güçlendirmek için özel eğitimler ve simülasyonlar düzenlenmesi gerektiğini de aktardı.

"Deprem bölgesinde kamu hizmetinin eksiksiz yürütülmesi için öncelikle istihdamı artırmak gerekmekte"

Aydın, deprem bölgesinde yeniden bir inşa, onarım ve rehabilitasyon sürecinin de tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı.

"Bu sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi, bölge halkının diğer illere göçünün önlenmesi ve mali imkansızlıkların giderilmesi için deprem bölgelerinde istihdam edilen ve edilecek olan kamu görevlilerine mali, sosyal ve özlük haklar bakımından acil iyileştirmeler sağlanmalıdır. 6 Şubat depremleri nedeniyle hem vefat eden kamu görevlilerimiz hem de başka illere tayin olan kamu görevlileri sonrası, bölgede başta teknik personel olmak üzere yeterli istihdamın olmaması büyük bir sorun oluşturmaktadır. Deprem bölgesinde kamu hizmetinin eksiksiz yürütülmesi için öncelikle istihdamı artırmak ve tayin, geçici - sürekli görevlendirme uygulamalarının kapsamını genişletmek gerekmektedir. Bu minvalde bölgeye ilave kadro ve pozisyon da tanınarak istihdam sağlanmalı, teşvik uygulamaları ile bölgeye gitmek isteyen kamu görevlilerinin imkanları artırılmalıdır."

Konuşmanın ardından program, deprem bölgesinde kadınların yaşadığı sorunlar ve ihtiyaçlarının değinildiği sunumla devam etti. - ANKARA