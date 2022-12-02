Memur ve emekli maaşlarına düzenleme! 1200 liralık fark çıktı, tekrar hesaplanıyor - Son Dakika
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Memur ve emekli maaşlarına düzenleme! 1200 liralık fark çıktı, tekrar hesaplanıyor

02.12.2022 15:40

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için kasım ve aralık aylarının enflasyon rakamları bekleniyor. 4 ayda oluşan yüzde 11,88'lik artışa göre de en düşük memur maaşı 10 bin 186 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 6 bin 800 liraya yükselecek. Milyonlarca emeklinin maaşı, çalışma süresi ve prim ödemelerine göre değişen oranlarda çıkacak. İntibak çıkarsa emekli maaşları 1.200 TL'ye varan miktarda artabilecek.

Memur ve emekli maaş zamlarını belirleyecek enflasyon rakamları için sadece iki veri kaldı. Yeni yıla sadece sayılı gün kalmışken 5 Aralık Pazartesi günü kasım ayı enflasyonu açıklanacak. Böylece memur ve emeklinin zam oranı için 5 aylık rakam netleşmiş olacak.

TÜİK tarafından ekim ayı enflasyon rakamı aylık yüzde 3,54, yıllık yüzde 85,51 olmuştu. Böylece 4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplamasıyla memur ve memur emeklilerinin yüzde 11,84, SSK ve Bağ-Kurluların da yüzde 10,84 oranında zam alması netleşmişti. Son net zam oranı ise kasım ve aralık ayı enflasyon oranları açıklandığında belirlenecek. Buna ek gösterge ile gelen artış da dahil edildiğinde yeni maaşlar biraz daha yükselecek.

SON RAKAM, ENFLASYONUN AÇIKLANMASIYLA 3 OCAK'TA NETLEŞECEK

4 aylık enflasyona göre en düşük emekli aylığı Bağ-Kur esnafta 4 bin 197 liradan 4 bin 652, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 195 liraya çıkacak. 4 ayda oluşan yüzde 11,88'lik artışa göre de en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 10 bin 186 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 6 bin 78 liradan 6 bin 800 liraya çıkacak. Kasım ve Aralık verilerinin de eklenmesiyle nihai rakam 3 Ocak'ta belli olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA ARTACAK

3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için de çalışma başlatıldığı öğrenildi. Bu rakamın asgari ücret düzeyine çıkartılmasına Çalışma Bakanlığı'nın, "Ücret dengesizliği olur. Örneğin bin 500 gün prim yatıran kişi 10 bin gün yatıran ile aynı parayı alacak. Bu da adil değil" diye karşı çıktığı bildirildi. Ekonomistlerin tahminlerine göre ise bu rakamın yüzde 50 zamla 5.250 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Ortalama emekli maaşlarının ise 6.900 lira olabileceği tahminler arasında yer alıyor.

İNTİBAK YASASI ÇIKARSA EMEKLİ MAAŞI 1.200 TL ARTACAK

Öte yandan SSK (4A) ve BAĞ-KUR'dan (4B) 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığına dikkat çekiyor ve intibak ile aradaki maaş farklılığının son bulmasını talep ediyor. Yeni intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan kişilerin maaşı yeniden hesaplanacak. Böylece, milyonlarca emeklinin maaşı, çalışma süresi ve prim ödemelerine göre değişen oranlarda artacak. İntibak çıkarsa emekli maaşları 1.200 TL'ye varan miktarda yükselebilecek.

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