Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Temmuz verisiyle ilk oran belli oldu

TÜİK, Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre, Temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06 oldu. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 33.52 oldu. Memur ve emeklilerin aylıkları, enflasyon verilerine göre zamlanıyor. Buna göre, memur ve emekli maaşlarının 2026 yılında yapılacak zam oranlarını belirleyecek ilk veri belli oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ ZAMLARI HENÜZ NETLEŞMEDİ

Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranları henüz belli olmadı. Toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. 2026-2027 yılında zam pazarlığı yapılmasının ardından alınacak zamlar belli olacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN YANSIYACAK?

Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme gereği 2026 Ocak ayında yüzde 5 zam alacak. Bu zamma ek olarak, Temmuz-Aralık 2025 döneminde oluşan enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise bu 6 aylık dönemdeki birikimli enflasyon oranı kadar zam alacak.

TEMMUZ AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

Temmuz ayında fiyatların bir önceki aya göre yüzde 2,06'lık artışı pek çok kaleme de yansıdı. Verilere göre yılbaşından bu yana kümülatif artış yüzde 19,08, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 41,13 oldu. Yıllık bazda en yüksek artış konut grubunda yaşandı. Temmuz 2025 itibarıyla konut yüzde 62,01 arttı. Gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 27,95 zamlandı. Ulaştırmada yaşanan enflasyon ise yüzde 26,57 olarak açıklandı. Bu üç harcama grubunun genel endeks üzerindeki yıllık etkisi sırasıyla yüzde 9,03, yüzde 6,94 ve yüzde 4,35 oldu.