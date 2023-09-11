Bakan Şimşek memur ve emeklinin zam hesabını değiştirdi! İşte masadaki son rakamlar 83

Türkiye ekonomisinin 2024-2026 dönemine ilişkin 3 yıllık yol haritasını kapsayan Orta Vadeli Program da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 oldu. OVP'nin açıklanmasının ardından konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak" dedi. Yani gerçekleşen değil zam yapılacak dönemin enflasyonu baz alınarak maaşlar artırılacak. Böylece memur ve emeklinin zam hesabı da değişecek.

YÜZDE 38'LİK ENFLASYON FARKI

Yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon beklentisine göre 6 aylık enflasyon yüzde 38 olarak gerçekleşecek. Bu oran emekli ve memurun ocak zammı için kritik öneme sahip. Çünkü bu oran her iki grubun maaş zammına enflasyon farkı olarak yansıyacak.

MEMUR VE EMEKLİYE YÜZDE 50 ZAM

Memurların toplu sözleşmeden aldığı zamma enflasyon farkının da eklenmesiyle oran yüzde 50'yi bulacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de enflasyon çok önemli. Hükümet emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğini her fırsatta dile getirirken, refah payının eklenmesiyle emekliye de yüzde 50 zam bekleniyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında maaşlara yüzde 50 zam gelirse en düşük memur maaşı 22 bin TL'den 33 bin TL'ye, en düşük emekli maaşı ise 7.500 TL'den 11.250 TL'ye çıkacak.