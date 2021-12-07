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Memur ve memur emeklisinin zammı 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak - Son Dakika

Memur ve memur emeklisinin zammı 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak

07.12.2021 17:03

Milyonlarca memur ve memur emeklilerine ocak ayında sosyal refah düzenlemesi yapılacak. Ek zamla ilgili iki senaryo masada. Bu ihtimallerden ilki seyyanen zam, diğeri ise sözleşme zammının artırılması olacak. Memurlar için yapılacak düzenleme 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak.

Memur ve memur emeklilerinin gözü ocak ayında yapılacak zamma çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını duyurdu. Memurlar için yapılacak düzenleme 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak.

YÜZDE 30-35 ARASINDA ZAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldığı bildirildi. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı belirtilen açıklamada, 3600 ek gösterge konusunun vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiği vurgulandı.

ZAM İÇİN İKİ İHTİMAL ÖNE ÇIKIYOR

Peki memur maaşlarında ne kadar artış bekleniyor? Kulislerde konuşulanlara göre, bu konuda iki ihtimal öne çıkıyor. Memur ve memur emeklileri sözleşme gereği temmuz ayında yüzde 3 zam aldı. Temmuz-ocak arasında oluşacak enflasyon farkı maaşlara yansıtılacak. 5 ayda yüzde 10,48'lik TÜFE artışı oldu. Maaşlara yaklaşık 7,5 puanlık ek zam imkanı şimdiden doğdu. Sözleşme gereği memurlara ocak ayında yapılacak zam oranı yüzde 5.

İLK İHTİMAL: SEYYANEN ZAM

Konuşulan ihtimallerden ilki memurlara ve memur emeklilerine seyyanen zam yapılması. Bu durumda maaşlarda belli bir tutarda artış sağlanarak düzeltme yapılacak.

İKİNCİ İHTİMAL: SÖZLEŞME ZAMMININ ARTIRILMASI

İkinci senaryoda ise sözleşmedeki yüzde 5'lik zammın daha yukarı çıkarılması ve üstüne de enflasyon farkı eklenmesi. Böylece zam ocakta yansıtılarak kayıplar azaltılmış olacak.

Memur ve memur emeklisinin zammı 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Toplu Sözleşme, Enflasyon, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur ve memur emeklisinin zammı 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak - Son Dakika Ekonomi


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