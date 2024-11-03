Memurların Zam Oranı Belli Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Memurların Zam Oranı Belli Oldu

2024'te memur ve emeklilerine yüzde 9,46 zam öngörülüyor. Enflasyon altında kalacaklar.

03.11.2024 20:07
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Yüzde 41,5'lik OVP enflasyon tahminine göre memur ve memur emeklilerine yüzde 9,46 zam yapılacak

ANKARA - Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "Yüzde 41,5'lik Orta Vadeli Plan yılsonu enflasyon beklentisini göz önünde bulundurduğumuz zaman, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 9,46 bir zam öngörüldüğü söyleyebiliriz" dedi.

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü ocak ayında yapılacak zam oranlarına çevrildi. Yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında yapılan ve enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranlarının etkili olduğu maaş artışlarında, kritik veriler belli olmaya başladı. Son verilere göre, memur ve emekliler için zam oranını etkileyecek 3 aylık enflasyon farkı yüzde 8,92 olarak belirlendi. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, OVP'nin yüzde 41,5'lik enflasyon tahminin gerçekleşmesi durumunda memur ve memur emeklisinin yaklaşık yüzde 9,46 oranında alacağını bildirdi.

"3 aylık enflasyon oranı olan yüzde 8,93 yüzde 10'luk toplu sözleşme farkının altında kalıyor"

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aksine memur ve memur emeklilerinin sadece enflasyon oranıyla değil toplu sözleşme anlaşmasına bağlı olarak zam aldığını hatırlattı. Karakaş, "En son 2024'ün temmuz ayında memurlara yüzde 10'luk toplu sözleşmeden kaynaklanan oran ve yüzde 9,31'lik enflasyon farkıyla birlikte yüzde 19,31 bir zam yapılmıştı. Ocak ayında yapılacak olan zamda toplu sözleşmedeki yüzde 10'luk oranı aşacak olan bir enflasyon farkı çıkarsa bu oranla birlikte 2025 ocak ayında toplu sözleşmede verilecek olan yüzde 6'lık oranla toplamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde hem memurların hem de memur emeklilerinin zamlarını bulmuş oluyoruz. Şu anda yüzde 8,93'lük oran yüzde 10'un altında kaldığından bugün itibarıyla hem memurlara hem de memur emeklilerine sıfır zam yansıması olduğunu söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu

"OVP'nin enflasyon beklentisine göre memur ve memur emeklilerine yüzde 9,46 bir zam öngörülüyor"

Ekim kasım ve aralık aylarındaki enflasyon oranları da ele alındığında memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranına değinen Karakaş "Yüzde 41,5'lik Orta Vadeli Plan yılsonu enflasyon beklentisini göz önünde bulundurduğumuz zaman, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 9,46 bir zam öngörüldüğü söyleyebiliriz. Ancak yüzde 41,5'lik bu oranın aşılacağı beklenti anketleri ve analizlerde bir fikir söz konusu. Bu çerçevede yüzde 43'ü aşacağı yönünde bir izlenim söz konusu. Bu çerçevede memur ve memur emeklilerine yüzde 10 civarında bir zam yapılması söz konusu olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Memur ve memur emeklileri yüzde 4-5 civarında enflasyonun altında zam almış olacak"

Karakaş, memur ve memur emeklilerinin mevcut oranları kapsamında enflasyonun altında zam alacağına dikkati çekerek, "2025 ocak ayına geldiğimiz zaman SSK ve BAĞ-KUR emeklileri beklenen enflasyon verileri ışığında yüzde 15 oranında zam alırken, memur ve memur emeklileri yüzde 10 civarında bir zam almış alacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri yüzde 4-5 civarında enflasyonun altında zam almış olacak" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

İsa Karakaş, Ekonomi, Finans, Memur, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memurların Zam Oranı Belli Oldu - Son Dakika

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