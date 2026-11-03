Menteşe Belediyesi, Gazeller\'de üretici kadınlara kooperatifleşmeyi anlattı

Menteşe Belediyesi, üretici kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer almasını sağlamak amacıyla bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 'Bir Fikir, Bir Cesaret, Bir Başlangıç' etkinliği çerçevesinde Gazeller Mahallesi'ndeki üretici kadınlarla bir araya gelindi.

Milas Anatolie Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nurgül Çöllüoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kadınlara kooperatifleşme süreci ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verildi.

Çöllüoğlu, üretim sürecinden ürünlerin doğru şartlarda saklanmasına, markalaşmadan satış stratejilerine kadar pek çok konuda deneyimlerini paylaştı. Üretici kadınların sorularını da cevaplayan Çöllüoğlu, kooperatifleşmenin sunduğu fırsatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, kadınların bireysel emeklerini ortak bir güçle daha değerli hale getirmeleri, dayanışma içerisinde hareket ederek ekonomik açıdan güçlenmeleri ve ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştırmaları hedeflendi.

Menteşe Belediyesi, üretici kadınları ve kooperatifleri bir araya getiren bilgilendirme ve dayanışma buluşmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini bildirdi.