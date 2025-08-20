Menteşe Belediyesi Kent Lokantası Açılıyor - Son Dakika
Menteşe Belediyesi Kent Lokantası Açılıyor

Menteşe Belediyesi Kent Lokantası Açılıyor
20.08.2025 10:42  Güncelleme: 10:44
Menteşe Belediyesi, uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek hizmeti sunmak amacıyla Kent Lokantası'nı açıyor. Açılış, 21 Ağustos 2025'te Menteşe Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, tüm halkı davet etti.

Menteşe Belediyesi, vatandaşlara sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemek hizmeti sunmak amacıyla Menteşe Belediyesi Kent Lokantası'nı hizmete açıyor. Açılış töreni 21 Ağustos 2025 Perşembe günü saat: 11.00'de Menteşe Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, kent lokantası açılış töreni ile ilgili yaptığı açıklamada, "Belediyecilik, insan hayatına dokunmak demektir. İnsana dokunmayan hiçbir hizmet kalıcı olamaz, değer üretemez. Biz, bu kentin insanlarını aynı sofrada buluşturmak, tencerenin herkes için eşit kaynadığı bir geleceği inşa etmek istiyoruz. Bu amaçla kentin tam kalbinde hep birlikte hizmete açacağımız kent lokantasında soframızı paylaşacak, dayanışmayı güçlendireceğiz. Açılışımıza tüm halkımızı davet ediyorum. Bu sofrada herkese yer var." dedi.

Menteşe Belediyesi Kent Lokantası'nda vatandaşlar, dört çeşit yemekten 120 Türk Lirası karşılığında faydalanabilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Belediye, Etkinlik, Ekonomi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Menteşe Belediyesi Kent Lokantası Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:09
SON DAKİKA: Menteşe Belediyesi Kent Lokantası Açılıyor - Son Dakika
