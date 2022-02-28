Menteşe'nin yerli ürünleri görücüyle çıktı - Son Dakika
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Menteşe'nin yerli ürünleri görücüyle çıktı

28.02.2022 14:11
Menteşe'nin yerli ürünleri görücüyle çıktı

Zeytinyağından, ata tohumlarına kadar Menteşe Belediyesi'nin tamamen kendi imkanları ile ürettikleri ürünler Bodrum ve İzmir'de düzenlenen tohum takas şenliklerinde tanıtıldı.

Zeytinyağından, ata tohumlarına kadar Menteşe Belediyesi'nin tamamen kendi imkanları ile ürettikleri ürünler Bodrum ve İzmir'de düzenlenen tohum takas şenliklerinde tanıtıldı.

Menteşe Belediyesi katılım sağladığı Bodrum ve İzmir'deki Tohum Takas Şenliklerinde kendi ürettiği zeytinyağı ve ata tohumları ile Yerkesik Kırsal Kalkınma Kooperatifinin yerel ürünlerini tanıttı. Şenliğe katılım sağlayanların yoğun ilgisini gören Menteşe Belediyesi'nin standını çok sayıda ziyaretçi ve üreteci gezdi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tohum takas şenliklerinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Menteşe Belediyesi olarak yerel üretimin önemini biliyor, zeytinyağından ata tohumlarına kadar birçok yerel üretim çalışmalarında bulunuyoruz. Tohum takas şenliği düzenliyor, üreticilerle buluşuyoruz. Belediye olarak çevre il ve ilçelerde düzenlenen tohum takas şenliklerine de katılım sağlıyoruz. Belediyemizin tarım birimi hafta sonu Bodrum'da bugünde İzmir 'de düzenlenen tohum takas şenliklerine katılım sağlayarak, yerel ürünlerimizi üreticilerle buluşturdu. Buradaki amaç hem yerel ürünlerimizi tanıtmak hem de yerli üretim çalışmaları konusunda bilgi alışverişinde bulunmak. Zira bu tür organizasyonlar çok değerli. Menteşe Belediyesi olarak tohum takas şenliklerini destekliyor ve katılım sağlamaya özen gösteriyoruz" - MUĞLA

Menteşe'nin yerli ürünleri görücüyle çıktı
Menteşe'nin yerli ürünleri görücüyle çıktı
Menteşe'nin yerli ürünleri görücüyle çıktı

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Zeytinyağı, Bodrum, İzmir, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Menteşe'nin yerli ürünleri görücüyle çıktı - Son Dakika


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