Meram Belediyesi'nin yeni kooperatifine rekor başvuru - Son Dakika
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Meram Belediyesi'nin yeni kooperatifine rekor başvuru

05.03.2022 17:12
Meram Belediyesi'nin yeni kooperatifine rekor başvuru

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde, ilçenin değişimini, dönüşümünü ve gelişimini hızlandırma ve konut ihtiyacının karşılanması adına kurulan 846 dairelik Piri Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi'nde ön başvuru süreci sona erdi.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde, ilçenin değişimini, dönüşümünü ve gelişimini hızlandırma ve konut ihtiyacının karşılanması adına kurulan 846 dairelik Piri Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi'nde ön başvuru süreci sona erdi.

Piri Reis Evleri 77 bin 353 ön başvuru sayısı ile Meram'ın başvuru sayısında rekor kıran yeni kooperatifi oldu. Hak sahiplerinin yine noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirleneceği Piri Reis Evleri, iki ayrı parselde zemin+7 kattan oluşan 14 blok olarak inşa edilecek. 23 bin 500 metrekare sosyal yaşam alanı içerisinde yeşil alan, çocuk oyun ve spor alanları ve yürüyüş yolları ile site sakinlerine ferah ve konforlu bir yaşam sunacak olan projede her daire için bir kapalı otopark yeri ayrıldı. Projede ayrıca 5 bin 100 metrekarelik de ticari alan bulunuyor. Ön başvuru listelerinin hazır hale gelmesiyle birlikte noter huzurunda çekiliş gerçekleştirilecek. Çekiliş tarihi Meram Belediyesi ve Piri Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi'nin resmi web sitesi ile sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyurulacak. Kura çekilişleri, Meram Belediyesi'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.

"Gösterdikleri ilgi ve güven için tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum"

Meram'da başlattıkları büyük konut hamlesinin rağbet görmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, öncülük ettikleri her projenin rekor sayıya ulaşmasının kendilerini bu yönde şevklendirdiğini ifade etti. Bunun bir sonucu olarak bir kooperatifin işlemleri sürerken bir diğeri için kolları sıvadıklarını kaydeden Başkan Kavuş, "Öncelikle bize güvenen tüm hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Kooperatiflerimiz bir yandan ilçemizdeki konut açığına merhem oluyor, diğer taraftan yüksek sayıdaki daire sayıları nedeniyle şehrimizin inşaat sektörüne hareket kazandırıyor. Ama en önemlisi ev sahibi olma ümidi taşıyan hemşehrilerimize bu umuda yaklaşma fırsatı sunuyor. Gördüğümüz yoğun ilgi sebebiyle bu yöndeki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Meram Belediyesi'nin kuruluşuna öncülük ettiği kooperatiflerde son üç yılda toplamda 5 bin 419 konut projesini hayata geçirdiklerini ve bunlardan 537 daire 50 dükkanı teslim ettiklerini hatırlatan Başkan Kavuş, bugüne kadar yürüttükleri planlı, programlı ve ciddi değişim ve dönüşüm çalışmalarının bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğini ifade etti. - KONYA

Meram Belediyesi'nin yeni kooperatifine rekor başvuru
Meram Belediyesi'nin yeni kooperatifine rekor başvuru

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Meram Belediyesi, Piri Reis, konut, Meram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Meram Belediyesi'nin yeni kooperatifine rekor başvuru - Son Dakika


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