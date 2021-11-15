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Mercedes 12 bin aracını acil olarak geri çağırdı - Son Dakika

Mercedes 12 bin aracını acil olarak geri çağırdı

15.11.2021 15:39

Alman devi Mercedes-Benz, üretim süreçlerindeki farklı kusurlar sebebiyle Çin'deki S-Serisi 12 bin aracını geri çağırdı.

Alman otomobil devi Mercedes-Benz, Çin'deki 12 bin aracını geri çağırıyor. Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi'nin yayınladığı yazılı açıklamaya göre, Mercedes-Benz (Çin) Otomotiv Satış Şirketi tarafından yapılan çağrı, 9 Haziran 2021 ile 6 Temmuz 2021 tarihleri arasında üretilen 755 adet ithal aracı; 7 Ekim 2020 ile 11 Şubat 2021 tarihleri arasında üretilen 118 adet ithal otomobili ve 3 Ağustos 2020 ile 15 Mart 2021 arasında üretilen 11.124 adet ithal aracı ilgilendiriyor.

ARAÇLARDA KUSUR VAR

Açıklamaya göre lüks araçların bu üç partisi, üretim süreçlerindeki farklı kusurlar nedeniyle şirket tarafından geri çağrıldı. 9 Haziran 2021 ile 6 Temmuz 2021 arasında üretilen araçlarda yakıt depolarındaki emme-püskürtme pompalarında gevşek veya eksik bir nozül bulunabiliyor ve bu da pompanın arızalanmasına ve motorun stop etmesine neden olabiliyor.

PARÇALAR DEĞİŞTİRİLECEK

Açıklamada, 7 Ekim 2020 ile 11 Şubat 2021 tarihleri arasında üretilen araçların yanı sıra 3 Ağustos 2020 ile 15 Mart 2021 arasında üretilen tüm S-Serisi ithal modellerin ise ön yolcu ayak boşluğunun yakınındaki kusurlu bir metal parça yangına yol açabilecek olması ve hava yastığı kontrol ünitesinin gereksinimleri karşılayamamasının kaza halinde yolcuların yaralanma riskini artırması nedeniyle geri çağrıldığı kaydedildi. Otomobil üreticisi, kusurlu parçaları ücretsiz olarak inceleme ve aynıları veya daha iyileriyle değiştirme sözü verdi.

Mercedes 12 bin aracını acil olarak geri çağırdı

Çin Halk Cumhuriyeti, Mercedes Benz, Otomobil, Alman, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Mercedes 12 bin aracını acil olarak geri çağırdı - Son Dakika Ekonomi


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