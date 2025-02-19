Mercedes-Benz 2024\'te Satışları Yüzde 22 Artırdı

Ekonomi

2024 yılında otomobil satışını bir önceki yıla göre yüzde 22 artıran Mercedes-Benz, 2025'e de yüzde 12'lik performans artışıyla başladı.

Mercedes-Benz, 2025'e de otomobil satışlarını artırarak girdi ve Ocak ayında satışı gerçekleşen 1.921 araçla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik bir büyüme kaydetti. Yapılan açıklamaya göre, hafif ticari araçlarda da yıl başında belirlenen hedef aşılırken 2024, en çok Sprinter ve Vito satılan yıl oldu. Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, " Türkiye'nin en dinamik ve lokomotif sektörlerinden biri olan otomotiv sektörü, 2024'te bir önceki yılın da üstünde bir satış performansına ulaştı. Bu dinamik pazarda biz de Mercedes-Benz olarak müşteri beklentilerine uygun yenilikçi çözümler sunduk ve sürdürülebilir mobiliteye odaklanarak başarılara imza attığımız bir yılda önemli büyüme kaydettik. 2024 yılında satışlarımızı bir önceki yıla göre yüzde 22 artırarak 29 bin 967'ye çıkardık ve bu sayede premium segmentteki liderliğimizi korumaya devam ettik" dedi.

"Yeni satış modeli ile dijitalleşmede öncü adımlar"

Mercedes-Benz'in otomotiv sektöründe inovasyon dendiğinde akla ilk gelen markaların başında yer aldığını söyleyen Bekdikhan, "Dünya genelindeki pazarlarda yeni satış modelini devreye alan pilot ülkelerden biri olduk. Bu model kapsamında ülke genelinde tek fiyat politikası, şeffaf stok yönetimi ve doğrudan Mercedes-Benz satışı ile müşteri odaklı bir dönüşüm gerçekleştirdik. 2023 Mayıs ayından itibaren hizmet vermeye başladığımız Online Store'da 78 farklı modelde toplam 12 bin adedin üzerinde rezervasyon oluşturuldu. 2024'te ise geçen seneye göre yüzde 45 artışla 4.006 adet araç satarak toplam satışlarımız içinde online satış hacmini yüzde 13,4 seviyesine çıkardık. Bu veriler, dijitalleşmeye yaptığımız yatırımların müşterilerimizin beklentileriyle örtüştüğünü ve gelecekte bu yöndeki talebin artacağını gösteriyor. Dijital deneyimin yanı sıra, müşteri deneyimini en üst seviyeye taşımak amacıyla yenilenen acente konseptimizi hayata geçirdik. Bu yeni konsept, dijital ve fiziksel deneyimi bir araya getirerek müşterilerimize daha modern, şeffaf ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmayı hedefliyor" diye konuştu.

"Yatırımlar hız kesmeden devam ediyor"

Marka olarak müşteri odaklı yaklaşıma sahip olduklarını belirten Bekdikhan, "Müşterilerimize ve paydaşlarımıza daha iyi hizmet sunma vizyonuyla 2024'te Türkiye'de bizim için çok önemli olan iki büyük açılış gerçekleştirdik. Gebze'de 210 milyon TL'lik yatırımla yeni parça lojistik merkezimizi kurduk. 100 kişilik ek istihdam sağlayan yeni merkezimizde atık yönetimi ve karbon ayak izinin azaltılması gibi alanlarda öncü uygulamaları benimseyerek çevresel etkiyi en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Bir diğeri açılışımız ise toplamda 3 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulan yeni eğitim merkezimiz oldu. Yeni eğitim merkezimizde, her yıl acente ve servislerde çalışan 500'den fazla personele çeşitli eğitimler vererek müşterilerin değişen satış ve servis beklentilerinin en iyi şekilde karşılanmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'den dünyaya teknoloji hizmeti veriyor"

Mercedes-Benz Türkiye'nin bünyesindeki Mercedes-Benz Tech Türkiye ve Satın Alma Servis Merkezi ile Türkiye'den globale bilişim teknolojileri çözümleri ve tedarikçi desteği gibi alanlarda güçlü bir hizmet ağı sunduklarını belirten Şükrü Bekdikhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Mercedes-Benz Tech Türkiye ile 2013'ten beri global IT'ye bağlı 'home of tech' yapısı altında dünyada 40'tan fazla ülkeye teknolojik ve IT çözümleri hizmeti veren 5 ülkeden biriyiz. Mercedes-Benz Tech Türkiye aynı zamanda müşteri veri yönetiminden siber güvenliğe, teknolojik çözümler geliştirme ve bunu yaygınlaştırmaya kadar birçok iş birimine katkıda bulunuyor. Global çapta büyük önem taşıyan Satın Alma Servis Merkezimiz Mercedes-Benz dünyasındaki 9 satın alma organizasyonundan biri olarak tüm dünyaya satın alma süreçlerinde Türkiye'den güçlü bir destek sunuyor."

"2024 rekorlar yılı oldu"

2024'ün Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar için birçok başarı ve yenilikle dolu olduğunu söyleyen Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz ise "Tüm ürün gamımızı yenileyerek karşılaştırmalı sınıfta yüzde 10,1'lik bir pazar payı elde ettik ve premium segmentte en çok tercih edilen marka konumumuzu sürdürdük. 2024'ün başında belirlediğimiz hedeflerin üzerine çıkarak 10 bin 334 aracın satışını gerçekleştirdik. 2024'ün son çeyreği, tarihimizin en yüksek satış rakamlarına ulaştığımız dönem olurken Aralık da tarihimizdeki en yüksek araç satışını gerçekleştirdiğimiz ay oldu. Yine 2024, tarihimizde en fazla Sprinter ve Vito sattığımız yıl oldu. 2025 yılında hedefimiz geçtiğimiz senenin üzerinde satış adedine ulaşmak" dedi.

Ürün gamındaki çeşitlilik ve müşteri odaklı bakış açılarının Mercedes-Benz'i rakiplerinden ayrıştırdığını belirten Tufan Akdeniz, "Hafif ticari araçlarda online satışa başlayan ilk markayız. Online Store satışlarda 25 ülke arasından, Almanya'yı da geçerek, 1. olduk. Ayrıca kişisel kullanıma yönelik sunduğumuz V-Serisi ve EQV araçlarımız ile lüks MPV sunan ilk ticari araç markası olarak önemli bir yere sahibiz. Birçok üstyapı çözümü ile müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirdiğimiz Sprinter, en fazla minibüs koltuk varyantlı ürün" dedi.

Elektrikli hafif ticari araçlara olan talebin artarak devam edeceğini öngördüklerini söyleyen Akdeniz "Sektör sürdürülebilir ve elektrikli bir geleceğe doğru şekilleniyorken Mercedes Benz Hafif Ticari Araçlar olarak biz de Türkiye'de ilk elektrikli hafif ticari aracımız eSprinter ve ilk elektrikli MPV modelimiz EQV'yi tanıtarak elektrikli mobilite yolundaki ilk adımlarımızı attık. 2026 yılından itibaren geliştirilen modüler ve ölçeklenebilir VAN.EA mimarisi ile tüm yeni orta ve büyük hafif ticari araçlarımız tamamen elektrikli bir altyapı platformunda üretilecek ve mevcut elektrikli hafif ticari araçlara göre yüzde 30 daha fazla menzil sunacağız" ifadelerini kullandı.

"En çok satan elektrikli araç EQB, üst sınıfta G-Serisi"

Mercedes-Benz'in otomotiv dünyasına sayısız yenilik sunarken lüks segmente de birçok alanda öncülük ettiğini ve yepyeni teknolojiler üzerinden sürdürülebilir ve çevreye duyarlı çözümler sunduğunu söyleyen Mercedes-Benz Otomotiv Otomobil Grubu Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam, "2024 yılında pazar payımızı artırarak toplam binek otomobil pazarında yüzde 3,1'lik bir paya ulaştık ve premium segmentteki liderliğimizi sürdürdük. Önceki yıllarda olduğu gibi en çok tercih edilen modelimiz C-Serisi oldu. Segment liderliği açısından S-Serisi, E-Serisi, C-Serisi, GLC, GLB ve CLA modellerimizle en iyi performansı sergilerken elektrikli dönüşümümüz de devam ediyor. Türkiye'de sattığımız her 6 araçtan 1'i elektrikli. 2024 yılında en çok satan elektrikli modelimiz yine EQB oldu. Üst sınıf araç satışlarımız da 2023 yılına kıyasla yüzde 26 oranında arttı. İçten yanmalı G-Serisi en çok satan aracımız oldu" diyerek hedeflerinin 2025 yılında elektrikli araçların payını daha da artırmak olduğunu söyledi.

Fiziksel ve online müşteri temas noktalarını içeren doğrudan satış modelinin müşterilerden büyük ilgi gördüğünü aktaran Dr. Nadine Adam, "Online satış payımız arttı ve toplam satışların yüzde 13'üne ulaştı. Bu da 2024 yılında sattığımız her sekiz araçtan birinin online satış kanalımız üzerinden gerçekleştiğini gösteriyor. 2025 yılında da elektrikli ve dijital dönüşümümüzü sürdürerek premium segmentte liderliğimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"2025 hız kesmeden devam edecek"

Mercedes-Benz'in yenilikçi ve prestijli modelleriyle otomotiv dünyasına yön vermeye devam ettiğini vurgulayan Şükrü Bekdikhan, "2025 yılının markamız adına öne çıkan başlıklarında elektrifikasyon, teknoloji, performans ve modern lüks yer alıyor. Üst düzey lüksün ve zarafetin yeni tanımı olan Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Serisi'ni sınırlı sayıda Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz. 3. çeyrekte satışa sunmayı planladığımız ve elektrikli mobilite vizyonumuzu yansıtan, tamamen elektrikli yeni CLA, Mercedes-Benz Modüler Mimari (MMA) platformuyla geliştirilen ilk seri üretim model olarak pazarda yerini alacak. Tek şarjla 750 km'nin üzerinde bir menzil hedefleyen bu model, Mercedes-Benz olarak sunduğumuz en akıllı otomobil olacak. Yeni CLA'nın içten yanmalı versiyonunu da 4. çeyreğin sonuna doğru Türkiye'de satışa sunmayı hedefliyoruz. Performans ve lüksün kusursuz buluşması olarak tanımladığımız yeni AMG GT 63 PRO 4MATIC+ da bu seneki yeni modellerimiz arasında yerini alacak" dedi ve müşteri odaklı yaklaşımlarını sürdürerek, yenilikçi ürünler ve sürdürülebilir mobilite vizyonlarıyla sektöre yön vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. - İSTANBUL