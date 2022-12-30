Merkez Bankası 2023 stratejisini paylaştı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak belirlendi - Son Dakika
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Merkez Bankası 2023 stratejisini paylaştı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak belirlendi

30.12.2022 10:43

Merkez Bankası, 2023 Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi'ni açıkladı. Buna göre 2023 yılının ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60 olarak belirlendi. Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, Hükümet ile birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi ise yüzde 5 olarak korundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi yayımlandı. Metinde temel çerçeveye ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

''Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Bu amaç doğrultusunda, sahip olunan tüm araçlar kullanılmaya devam edilecektir. Kalıcı fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrar gözetilecektir. TCMB'nin bütünleşik politika çerçevesi olan Liralaşma Stratejisi güçlendirilerek uygulanmaya devam edilecektir.

ORTA VADELİ ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 5

Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, Hükümet ile birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Enflasyon Raporu'nda açıklanan tahminler ara hedef olarak kullanılarak, para politikası enflasyonu orta vadeli hedefine kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır.

POLİTİKALAR GÜÇLENDİRİLEREK KULLANILMAYA DEVAM EDİLECEK

TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Piyasa faizlerinin politika faizleriyle uyumlu seyretmesi sağlanarak parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyici politikalar sürdürülecektir. Liralaşma Stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikalar, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının (TL) ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

MEVDUATTA LİRALAŞMA HEDEFİ YÜZDE 60

Bu kapsamda, 2023 yılının ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60 olarak belirlenmiştir. Bankaların fonlama, teminat ve kredi kanallarını kullanım imkânları liralaşma hedefleri doğrultusunda kalibre edilecektir. TL likidite yönetiminde Açık Piyasa İşlemleri (APİ) kanalıyla yapılan fonlamanın payı kademeli bir şekilde artırılacak ve APİ, fonlamanın temel unsuru haline getirilecektir.

DÖVİZ KURLARI ARZ VE TALEP DENGESİNE GÖRE OLUŞACAK

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı artıran faaliyetler, 2023 yılında öngörülen enflasyon patikasıyla uyumlu bir şekilde, hedefli kredi politikaları ile desteklenecektir. Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacaktır. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından Döviz rezervlerinin güçlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, rezerv kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve rezervlerin artırılmasına devam edilecektir.

İLK ÖDEMELER BAŞARILI

Dijital Türk Lirası Ağı üzerinde ilk ödemeler başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımları ile genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecektir."

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası 2023 stratejisini paylaştı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası 2023 stratejisini paylaştı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak belirlendi - Son Dakika
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