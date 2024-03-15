Merkez Bankası mart ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Bir önceki ankette 40,02 TL olan 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi bu ankette 40,53 TL'ye çıktı. Şubat anketinde 41,15 TL olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise mart anketinde 42,79 TL olarak gerçekleşti.
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45 iken bu anket döneminde yüzde 45,82'ye çıktı.
TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 45 olarak açıklandı.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi şubat anketinde yüzde 42,96 iken mart anketinde yüzde 44,19 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78 iken bu ankette yüzde 36,70 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşti.
GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anketteki gibi mart anketinde de yüzde 3,3 oldu. 2025 yılı büyüme beklentisi de bu dönemde yüzde 3,8'de sabit kaldı.
Son Dakika › Ekonomi › Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini yükseltti - Son Dakika
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından son 21 yılda Rize'ye 13 milyar 964 milyon 585 bin 888 liralık yatırım yapıldığı açıklandı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Rize'deki derelerin ıslah edilmesi için büyük bir çaba harcandığını belirtti. Rize'de yapılan çalışmalar sonucunda 83 dere ıslahı gerçekleştirildi ve 158 yerleşim yeri ile 17 bin 79 dekar arazi taşkınlardan korundu. Ayrıca Rize'de taşkın kontrol işlerinin devam ettiği ve içme suyu projelerinin tamamlandığı ifade edildi.
Ankara Kalkınma Ajansı, sanayi sektöründe kadın istihdamını artırmak amacıyla 3. İstihdam Atölyesi Meslek Kazandırma Programı düzenledi. Program kapsamında kadınlara CNC Tezgah Operatör ve Programlama, Elektrik/ Elektromekanik Bakım, Gazaltı (MIG-MAG) Kaynağı, Dikiş Makinası Operatörlüğü, Tasarım ve Üretim Operatörlüğü (CAD/CAM/CNC) alanlarında eğitimler verildi. Programa katılan kadın kursiyerlerin mesleki becerileri geliştirilerek istihdam edilmeleri sağlandı.
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ziraat Bankası'nda yapılan altın alımında usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi. Bankanın internet üzerinden yapılan altın alımında gramında 210 lira, kilogram fiyatında ise 210 bin lira zarar oluştuğu belirtildi. Akay, bu işlemleri kimlerin tasarladığını, kimlerin önceden haber alarak yapmış olduğunu ve işlem yapılan tüzel müşterilerin kimler olduğunu sordu. Ayrıca, Ziraat Bankası yöneticilerinin bu işlemlere dahil olup olmadığı ve zararın tazminat sürecinin başlatılıp başlatılmadığı da merak ediliyor.
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, TÜVTÜRK istasyonlarında 2023 yılında 12 milyon 159 bin 664 aracın muayeneye girdiğini belirterek, araç sahiplerinin 2023 yılında iki kez MTV ödeyerek yaşadığını ve TÜVTÜRK'e toplamda 13 milyar 540 milyon 62 bin 67 lira ödediğini açıkladı. Bu miktar, 2024 Cumhurbaşkanlığı bütçesinden fazla ve 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesinin iki katı kadar. Başevirgen, TÜVTÜRK'ün vatandaşlardan aldığı tutarın birçok kamu kurumunun bütçesinden daha fazla olduğunu belirtti.
TÜKODER Erzurum Şube Başkanı Gamze İspirli, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve özellikle tüketici hakları konusundaki eğitim programlarına yoğunlaştıklarını belirtti. İspirli, tüketici bilincinin artması için yapılan eğitimlerin devam ettiğini ve tüketicilerin fahiş fiyatlar konusunda mağdur olmaması için piyasa araştırması yapmalarının önemine değindi.
Niğde Valisi Cahit Çelik, Tüketici Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüketicinin korunmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Çelik, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve haklarına sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, bilinçli tüketici eğitimlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin önemine değindi.
Ramazan Ayı'nın gelmesiyle birlikte Eskişehir'de iftar ve sahur alışverişine çıkan vatandaşlar semt pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Esnafın işleri artarken, Ramazan Ayı boyunca daha da yoğunlaşması bekleniyor.
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, gıda ürünlerinin ihracatının sürekli arttığını belirtti. Kopuz, dünya çapında savunma, enerji ve gıda alanındaki yatırımların arttığına dikkat çekerek, Türkiye'nin tarım konusundaki sorunlar için hızla harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, tarımsal kuraklık tehlikesinin göz ardı edilmemesi ve tarımsal yatırım ortamının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Zonguldak'ta Ramazan ayının ilk günlerinde balıkçıların denize çıkmaması nedeniyle tezgahlar boş kaldı. Ancak balıkçılar yeniden denize açıldı ve balık tezgahlara geri döndü. İstavrit 60 lira, mezgit ise 100 liradan alıcı buldu. Vatandaşlar ise istavritin uygun fiyatı nedeniyle daha çok ilgi gösterdi.
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