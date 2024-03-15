Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini yükseltti - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini yükseltti

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu dolar tahmini 40,53 TL, enflasyon beklentisi ise yüzde 44,19 oldu.

15.03.2024 10:17  Güncelleme: 10:50
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Merkez Bankası mart ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Bir önceki ankette 40,02 TL olan 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi bu ankette 40,53 TL'ye çıktı. Şubat anketinde 41,15 TL olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise mart anketinde 42,79 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİNDE ARTIŞ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45 iken bu anket döneminde yüzde 45,82'ye çıktı.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 45 olarak açıklandı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi şubat anketinde yüzde 42,96 iken mart anketinde yüzde 44,19 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78 iken bu ankette yüzde 36,70 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ SABİT KALDI

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anketteki gibi mart anketinde de yüzde 3,3 oldu. 2025 yılı büyüme beklentisi de bu dönemde yüzde 3,8'de sabit kaldı.

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini yükseltti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • tolga karabulut: DAHA 3.AYDAYIZ HER AY DEĞİŞİYOR BÖYLE GİDERSE ÇOK CAN YANACAK :) ENFLASYON YIL SONU 60-70 OLUR DOLAR 42/50 ARASI OLUR SONRA DA KAHROLSUN AMERIGA DİYİP SALÇA EKMEK YERLER :) 109 9 Yanıtla
  • osman k: her şey düzelir yeter ki istensin, bu ülkede bir şeyleri düzeltmek istenmediği için böyle! 13 66 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Ekonomi hiç iyi değil işin kötüsü düzeleceğine dair psikolojik ortamda yok 73 3 Yanıtla
  • Umut Ulger: TÜRKİYE YÜZYILI SON HIZIYLA DEVAM EDİYOR! 59 4 Yanıtla
  • eyup yamak: Sabredin şubat ocaktan daha kötü oldu nisan marttan kötü olacak sarmal şekilde devam edecek.Allah fakire fukaraya yardım etsin..Sonumuzu hayreylesin.. 29 0 Yanıtla
  • Can Vatan: Kimsenin Ümidi Kalmadı ALLAH Sonumuzu Hayırlı Eylesin 5 0
  • mert tr: Ekonomi kimin umrunda bütün Bakanlarda sahada oy peşinde yaziklar olsun ne hale getirdiler bu ülkemizi 2023 te uçuyorduk demeki Euro ve Dollar ucacakmis 5 0 Yanıtla
  • tolga karabulut: ENFLASYON BAZ ETKİSİYLE DÜŞÜCEK GEÇEN SENE OLDUĞU GİBİ AMA TEKRAR CIKICAK SADECE FAİZ YÜKSELTMEKLE OLMAZ REFORM YAPILMASI LAZIM HER ALANDA ŞUAN SEÇİM EKONOMISINDEYIZ SEÇİMDEN SONRA HERŞEY BELLI OLUCAK ! 0 0 Yanıtla
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