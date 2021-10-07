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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon şikayetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu: Enflasyon artışı etkisini yitirecektir - Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon şikayetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu: Enflasyon artışı etkisini yitirecektir

07.10.2021 10:50

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilileri yatırımcılarla bir araya geldi. Yapılan görüşmede mesajlar veren Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, çekirdek enflasyonda yavaşlama olduğunu belirterek, geçici unsurların etkisini yitireceğini dile getirdi.

TCMB yatırımcılarla faiz indirimi sonrası ilk toplantısını gerçekleştirdi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonla ilgili umut veren mesaj verdi. Kavcıoğlu yaptığı açıklamada, "Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz, arızi unsurlar ortadan kalktıkça enflasyondaki geçici etkiler de ortadan kalkacaktır" diye konuştu.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarının devamı şöyle:

Dayanıksız mal talebinde güçlenme görüyoruz. İhracattaki güçlü seyir devam eden iyileşmeyi destekliyor. Yılın geri kalanında cari işlemlerdeki iyileşme devam edecek. Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasasının salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattığını söyleyebiliriz. İstihdam piyasası salgın dönemi etkilerini geride bıraktı. Finansman koşullarında daha duyarlı olan dayanıklı mal talebinde yavaşlama dikkat çekerken, dayanıksız mal talebinde güçlenme görüyoruz.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA YAVAŞLAMA

Çekirdek enflasyon göstergelerinde yavaşlama görüyoruz. Öncü göstergeler 3. çeyrekte iktisadi faaliyette iç talebin de etkisiyle güçlü seyre işaret ediyor. Arızi unsurlar ortadan kalktıkça enflasyonda geçici etkilerin de ortadan kalkacağını beklemekteyiz. Mevcut durumda ihracattaki güçlü seyir, ithalatta miktar bazlı yavaşlama ve altın ithalatındaki kayda değer düşüş dengede devam eden iyileşmeyi destekliyor.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ

Kredi büyümesi belirgin yavaşlamaya işaret ediyor. Para politikası duruşumuzu belirlerken, çeşitli unsurların ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdik. Rezervlerimiz 122 milyar dolar seviyesine ulaştı. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz. Mevduat artışının TL cinsinden olması ters para ikamesi görünümünü olumlu yönde destekliyor. Yılbaşına göre TL mevduat 300 milyar liraya yakın arttı."

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon şikayetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu: Enflasyon artışı etkisini yitirecektir

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon şikayetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu: Enflasyon artışı etkisini yitirecektir - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon şikayetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu: Enflasyon artışı etkisini yitirecektir - Son Dakika
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