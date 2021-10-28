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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek? - Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek?

28.10.2021 12:30

Geçen hafta faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya düşüren Merkez Bankası'nın karar metninde "İndirim için sınırlı alan kaldığının farkındayız" ifadeleri yer aldı. Ekonomistler bu ifadeden yola çıkarak önden yüklemeli bir faiz indirimine gidildiğini söyledi. Bu gelişmeler sonrası kasım ve aralık ayında nasıl bir faiz kararı verileceği merak konusu oldu. TCMB Başkanı Kavcıoğlu, bugün ise 'sınırlı alan' ifadesi ve önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütüleceğiyle ilgili soruya cevap verdi.

Merkez Bankası 21 Ekim tarihinde piyasa beklentisinin üzerinde bir faiz indirimine gitti. Merkez, politika faizini 200 baz puanlık indirimle yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürdü. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta açıkladığı Para Politikası Kurulu metninde "İndirim için sınırlı alan kaldı" ifadesi dikkat çekmişti.

İLK KEZ İLERİYE YÖNELİK YÖNLENDİRME YAPILDI

Uzmanlar, bu ifadeyle Merkez Bankası'nın uzun süredir ilk kez ileriye yönelik yönlendirme yaptığını vurgularken önden yüklemeli bir faiz indirimi yapıldığının da bu ifadeyle ortaya konduğunu dile getirdi. En net yönlendirmenin yapıldığı konusunda hemfikir olan piyasa oyuncuları bundan sonra 'sınırlı alan'ın ne olduğunun tartışılacağını kaydetti. Uzmanlara göre yıl sonuna kadar faiz indirimi iki ay 100-200 baz puan arasında değişebilir ve politika faizi yılı yüzde 14-15 seviyesinde kapatabilir. Ancak kasım toplantısında bu ay yapılan yönlendirmenin aksine 100 baz puanlık indirim gelirse piyasa yeniden karışabilir.

KAVCIOĞLU'NA 'SINIRLI ALAN' SORUSU YÖNELTİLDİ

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporu sunumu için bugün tekrar kameralar karşısına geçti. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon raporu sunumunda, son faiz kararı ve 'sınırlı alan' sorusuna yanıt verdi.

"ARKADAŞLARIMIZIN ÇALIŞMALARI IŞIĞINDA KARAR VERECEĞİZ"

Kavcıoğlu, "Son faiz indiriminde daha önce de belirttiğimiz üzere arz koşulları çekirdek enflasyon ve talepteki gelişmeleri işaret ederek buralardaki gelişmelere göre hareket edeceğimizi söylemiştik. Pandemi sonrası açılmanın arkasından başlayan talebin daha sonra enerji ve emtia fiyatları, gıda fiyatlarında yukarı yönlü hareketler, tedarik zincirindeki sıkıntılar Türkiye'de enflasyonda yukarı yönlü gidişi tetikledi. Biz de diğer gelişmiş merkez bankaları gibi bu şokların geçici olduğunu düşünüyoruz.

Uzun süredir sıkı para politikası uyguladık son 1 yılda 11 puan faiz yükseltmiştik. Enflasyondaki gidişatı etkileyen bu arz şoklarının geçici olduğunu düşünüyoruz. Gelinen noktada indirime gitme nedenimiz geçici sıkıntıları dışarıda tutarak kendimize bir alan gördük. Dolayısıyla gelişmelere göre yıl sonuna kadar buralardaki değişimleri arkadaşlarımız çalışıyor. Çalışmalar sonucunda geçici olarak ifade ettiğimiz durumun ne kadar imkan sağlayacağını, ne yönde gelişme göstereceğini göreceğiz. Arkadaşlarımızın çalışmaları ışığında kararlarımızı vereceğiz. Ekip çalışması ile veri odaklı analize dayalı karar veriyoruz. Merkez bankalarının geçici düşündüğü arz sıkıntılarını aynı şekilde değerlendiriyoruz, gelişmeleri takip edip kararları vereceğiz." dedi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek?

Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası, Enflasyon, Kasım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek? - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek? - Son Dakika
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