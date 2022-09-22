Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak! Uzmanlar tahminlerini açıkladı - Son Dakika
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak! Uzmanlar tahminlerini açıkladı

22.09.2022 07:52

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası ağustostaki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 13 seviyesine indirmişti. Piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, bankanın politika faizini yüzde 13 düzeyinde bırakması tahmin ediliyor. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te de yılın 9'uncu faiz kararının açıklanması bekleniyor.

GEÇEN AY FAİZ DÜŞÜRÜLDÜ

Banka bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 13 seviyesine çekmişti. PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, bankanın politika faizini yüzde 13 düzeyinde bırakması bekleniyor.

ABD'DE FAİZ ARTTI

ABD Merkez Bankası (Fed), Eylül ayı toplantısında 75 baz puan faiz artışına gitti. Fed, aldığı bu kararla faizi yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti. Böylelikle ABD'de üst üste 5. kez faiz artışı gerçekleştirilmiş oldu. Öte yandan ekonomistler kasım ayında 50 baz puanlık bir artış daha beklediğini ifade etti. FED'in bu adımı, ekonomi otoriterleri tarafında da 'beklenen karar' olarak yorumlandı.

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Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak! Uzmanlar tahminlerini açıkladı - Son Dakika


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