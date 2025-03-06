Merkez Bankası Faiz İndirdi

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 45'ten yüzde 42,5'e indirilmesine karar verdi.

TCMB PPK, şubat ayı politika faizini belirlemek üzere toplandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığındaki toplantıda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 45'ten yüzde 42,5'e indirildi.

Para Politikası Kurulu, yılın üçüncü faiz kararını 17 Nisan'da açıklayacak.